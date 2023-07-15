ОТВЕТ НА КРИТИКУ | Руководитель Нарвского музея: „Отсутствие новых начинаний неизбежно ведет к стагнации“

Что касается помещения, где когда-то была мастерская, а сейчас находится Maitsepaik, предлагающий напитки и легкий перекус, то на сегодня это – весьма востребованное дело. Посетители музея здесь проводят время с удовольствием. Зонтики мы установили лишь в этом году, пойдя навстречу пожеланиям наших гостей: теперь ни солнце, ни дождь не являются помехой тому, чтобы насладиться атмосферой этого места. Отказываться от них не будем и впредь.

Зонтики мы установили лишь в этом году, пойдя на встречу пожеланиям наших гостей.

Кузница – здесь совсем скоро откроется экспозиция об истории кузнечного дела, которая будет бесплатной и сможет выполнять также функцию мастерской для проведения тематических мастер-классов. Проект был разработан музеем чуть больше года назад и поддержан Капиталом культуры. Весной здесь был проведен ремонт, а чуть меньше месяца назад здесь даже успели снять небольшой фильм.

– VIP-отель? Спасибо Сергею за комплимент! Признаюсь, мы, действительно, старались обставить номер со вкусом (полагались здесь лишь на свой опыт, дизайнера не нанимали), и, судя по обратной связи и оценкам, большинству постояльцев пребывание в наших музейных апартаментах подарило совершенно новый интересный опыт. Чтобы гостям было комфортно, мы дополнительно утеплили номер, но наши постояльцы понимают, что находятся на территории замка, и в номере может быть чуть прохладней в морозный зимний день. В стоимость проживания входит также посещение музея, однако одно дело – быть посетителем замка, а другое – провести как минимум ночь в самом сердце средневековой крепости, примерив на себя роль хозяина и имея возможность первым в городе встретить восход солнца, поднявшись на галерею восточной стены Северного двора. Это тоже эмоция, которая, возможно, подарит даже больше историко-культурных рефлексий, чем самая выразительная музейная экспозиция. И мы очень рады, что такую возможность музей смог организовать и предоставить всем желающим.

„Одну мастерскую переделали в VIP-отель по сути на земле, ведь там зимой всё промерзает. Вместо уникальной кузницы теперь туалет, на месте другой мастерской - холодильник A.Le Coq, и такие же столики с зонтиками, причем там теперь продают хот-доги“. Как вы можете прокомментировать эти слова Сергея Цветкова? Почему так произошло?

Вы согласны, что программы и проекты музея должны вызывать эмоции? На что вы делаете ставку, разрабатывая новые экскурсии, проекты?

– Конечно, программы, проекты и экскурсии любого музея должны давать не только знания, но и вызывать эмоциональное переживание. Например, когда предметный мир или экспозиция раскрываются не только в контексте определенной темы, но и обращаются к личному опыту человека. Либо, напротив, предлагают задуматься о чем-то совершенно новом, приглашают к открытиям. Здесь всегда задействовано множество факторов: в экспозиции – сценография музейного пространства и подбор материала, на экскурсиях – мастерство гида и содержание рассказа, в проектах – их новизна и оригинальность.

Новая экспозиция Нарвского музея в этом смысле является прекрасным примером: в ней множество замечательных решений, вызывающих яркий эмоциональный отклик. Многие наши тематические программы дарят участникам такой же прекрасный опыт – об этом свидетельствуют как отклики и письма со словами благодарности, так и тот факт, что у музея есть круг постоянных посетителей. Они участвуют не только в новых наших экскурсиях, но и приходят повторно на полюбившиеся темы.

С 2022 года, когда рядом с нами началась полномасштабная война, считаю реконструкцию любых военных баталий совершенно неуместной.

„Исторические реконструкции никому не интересны“, „Мария Сморжевских-Смирнова отменила и „Нарвскую баталию“ – это цитаты из текста Сергея Цветкова. В чем причины отказа от исторических реконструкций?

– В 2021 году баталию помешали провести ограничения, связанные с пандемией: и в августе, и в ноябре еще действовали COVID-паспорта. С 2022 года, когда рядом с нами началась полномасштабная война, считаю реконструкцию любых военных баталий совершенно неуместной.

О финансах музея

Для читателей, которые не следили за развитием событий вокруг музея последний месяц, о сумме, которую музей запрашивает у государства, расскажите, что за претензия Центра опорных услуг к музею и по какому проекту?