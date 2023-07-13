МНЕНИЕ | Сергей Цветков - директору Нарвского музея: „Пригласите специалистов, а не просите деньги из кармана эстонских налогоплательщиков!“

На Европейские деньги в Нарвском музее был реализован проект исторической реконструкции 17-го века „ Северный двор“, но нынешнее руководство музея его полностью разрушило. Одну мастерскую переделали в VIP-отель, вместо уникальной кузницы теперь туалет, на месте другой мастерской - холодильник A.Le Coq, и такие же столики с зонтиками, где теперь продают хот-доги. Во всем мире на таких исторических объектах зарабатывают иначе, не продажей хот-догов. Но руководство Нарвского музея предпочло нанять целую команду маркетологов, чтобы продать массовый продукт вместо истории и Genius loci, отмечает руководитель Нарвского общества охраны наследия Сергей Цветков.