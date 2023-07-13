Мнение
13.07.2023, 08:00

МНЕНИЕ | Сергей Цветков - директору Нарвского музея: „Пригласите специалистов, а не просите деньги из кармана эстонских налогоплательщиков!“

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Сергей Цветков
руководитель Нарвского общества охраны наследия
Нарвский замок
Нарвский замок
ФОТО: aleksanderplat

На Европейские деньги в Нарвском музее был реализован проект исторической реконструкции 17-го века „ Северный двор“, но нынешнее руководство музея его полностью разрушило. Одну мастерскую переделали в VIP-отель, вместо уникальной кузницы теперь туалет, на месте другой мастерской - холодильник A.Le Coq, и такие же столики с зонтиками, где теперь продают хот-доги. Во всем мире на таких исторических объектах зарабатывают иначе, не продажей хот-догов. Но руководство Нарвского музея предпочло нанять целую команду маркетологов, чтобы продать массовый продукт вместо истории и Genius loci, отмечает руководитель Нарвского общества охраны наследия Сергей Цветков.

На днях в медиа неожиданно появилась информация, что ЦУ „Нарвский музей“ просит Министерство культуры в срочном порядке выделить ему 1,1 млн евро. Безусловно, для всех новость о проблемах у Нарвского музея прозвучала как гром среди ясного неба, пишет руководитель Нарвского общества охраны наследия Сергей Цветков.

В 2022 году Нарвский музей получил рекордные доходы в сумме 684 тыс евро, а город Нарва в поддержку Нарвского музея ежегодно выделяет 432 тыс евро. Из указанных средств музей уже выплатил 132 тыс, из общей суммы претензий Центра опорных услуг (RTK) в 526 тыс евро, а также потратил на юридическую помощь 42 тыс евро. Сумма требований Центра опорных услуг образовалась в результате финансовой коррекции — сокращения на 25% суммы финансирования по проекту в связи с нарушением условий предоставления финансирования. Также 300 тыс не выплачено оставшейся суммы по проекту.

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