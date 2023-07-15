Какие вопросы волнуют родителей будущих и нынешних школьников?(1)
Информационные дни о переходе на эстонский язык обучения Министерство образования и науки провело в школах Силламяэ, Нарвы, Йыхви, Кохтла-Ярве и Таллинна. На таком инфодне в Таллиннской гимназии Паэ побывала и „МК-Эстония“.
Погожим июньским вечером, уже почти в каникулы, к зданию школы на ул. Паэ потянулись люди. В основном это были женщины, но встречались и мужчины – папы и мамы будущих и нынешних школьников, которым на своей шкуре предстоит ощутить все тяготы (а может, и радости, как знать?) перевода русских школ на эстонский язык обучения. Бросались в глаза напряженные озабоченные лица. Хороших новостей с такими лицами не ждут.
Зал был почти заполнен. Собравшимся представили компетентных людей – чиновников и экспертов, которые готовы были в конце инфодня ответить на вопросы: Ингар Дуболазов, руководитель отдела по переходу на эстоноязычное образование Министерства образования и науки, Аве Сциманел, главный эксперт сферы инклюзивного образования, Хеле-Лиив Телльманн, главный эксперт сферы общего образования, Наталья Конт, консультант центра обучения Департамента по делам образования и молодежи Харьюмаа, Ирэне Кяосаар, советник по вопросам перехода на эстоноязычное обучение и руководитель Нарвской эстонской государственной гимназии, Ксения Георге и Светлана Удрас, представители Союза родителей программы языкового погружения, и Вероника Горбатенко, советник по коммуникациям. На все мероприятие было отведено 1 час 15 минут.
Успех достигается общими усилиями
Для заинтересованной аудитории подготовили три презентации, из которых можно было узнать, что переход начнется в 2024/25 учебном году, и до этого у нас еще вполне достаточно времени, чтобы подготовиться, а успех запланированного перехода на эстонский язык обучения зависит от успешного сотрудничества государства, местных самоуправлений, школьных директоров, учителей и, конечно, родителей.
К 2030 году все школы в полном объеме должны перейти на обучение на эстонском языке. Чиновники бодро рапортовали, что создана рабочая программа для поддержки процесса, которая постоянно меняется, дорабатывается и будет изменяться в процессе. Например, в связи со сменой правительства тоже возможны нюансы. И то, что процесс закончится в 2030-м, не значит, что программа не продумана и дальше. И школа, и родители продолжат получать поддержку.
Тех учеников, которые сегодня учатся в третьем классе и старше, процесс перехода вообще не затронет. Первые школьники, кого коснется переход, – это нынешние второклассники.
Такова программа минимум. Если какая-то школа хочет сделать процесс более интенсивным, это приветствуется. Цель в том, чтобы, несмотря на домашний язык, для всех детей было доступно качественное эстонское образование. Ведь очень важно, повторяли чиновники, чтобы дети, заканчивая школу, могли
делать дальнейший выбор в зависимости от своих интересов, способностей и возможностей, но не в зависимости от того, каков их уровень владения государственным языком.
Программа перехода утверждена в декабре 2022 года, в ней 9 блоков и более 35 разных действий, и новые дополнения вносятся по ходу работы. Каждый год программу пересматривают и изменяют. Она включает изменение законодательства, обучение учителей эстонскому языку, обучение методике учителей, в т.ч. учителей кружков и т.п., и другие действия.
По словам чиновников, параллельно в школах и самоуправлениях будут проводить консультации и проверки, но, конечно, не с целью наказать кого-нибудь, а исключительно чтобы получить обратную связь для лучшей поддержки процесса.
Говоря о квалификации учителей и руководителей школ, чиновники отметили, что, как и сейчас, директор должен владеть эстонским на уровне С1, а учитель, который преподает на русском, может иметь уровень В2, но теперь в квалификации появится пункт об уровне владения языком. Теперь, если у учителя нет уровня С1, и он преподает в классе, где ученики должны учиться на эстонском языке, это будет означать, что учитель не соответствует квалификации. Это изменение будет внедрено в сентябре 2024 года. Опорные специалисты также могут иметь В2, пока они работают с классами, которые учатся на русском языке.
Представители Союза родителей программы языкового погружения рассказали об успехах детей, которые овладевают эстонским в процессе обучения на нем, и призвали не бояться ни перехода, ни возможной утраты родного языка. Также было отмечено, что о детях с особыми потребностями не забыли, и в их отношении будет сделано все, чтобы они также получили качественное образование на эстонском языке в соответствии с их возможностями.
Острые вопросы
Когда наконец микрофон передали в аудиторию, прозвучали вопросы, которые касались очень разных аспектов перехода.
– Мы живем на Паэпарги, и в нашем доме есть и эстоноязычные, и русскоязычные дети. Раньше по месту жительства для говорящего по-эстонски ребенка была предусмотрена Немецкая гимназия на Гонсиори, а для говорящего по-русски – Гимназия Паэ. Вопрос такой: как теперь будут распределяться дети по школам?
– Во внимание принимаются право детей из одной семьи учиться в одной школе и близость к школе. При этом школа должна уметь обучать эстонскому как второму языку, то есть школа должна быть достаточно компетентна, чтобы поддерживать и того, и другого ребенка. Этот пункт будет продуман и проработан со специалистами, потому что самое главное – чтобы ребенок получил достаточную поддержку. Мы знаем, что не все школы сегодня способны поддержать ребенка, который придет, совершенно не зная эстонского языка. По Конституции, выбор школы делает родитель.
– В рабочем плане – создание упрощенной учебной программы. Значит ли это, что наши дети получат ущербное образование?
– В Эстонии три государственные учебные программы – для основной школы, для гимназии и упрощенная программа для основной школы. Все три программы были обновлены в марте 23 года. Все дети, которым Rajaleidja не
дало особую рекомендацию по образованию, будут учиться по одной общей государственной программе, как в эстонских школах, единой для всех.
– Я волнуюсь за своего сына. Для нынешних учеников русских школ с 4-го по 9-й классы никакое погружение программой не предусмотрено. Будет хотя бы дополнительный эстонский язык? Ведь в иначе к 10-му классу он будет неконкурентоспособен. Или я должна буду все это оплачивать из своего кармана?
– Школа может реализовать программу позднего погружения, которую можно начинать и с четвертого, и с шестого класса, государство поддерживает школы, которые реализуют эту программу и другие действия. Также государство платит дополнительно, если в классе обучение проходит на эстонском языке на 60 процентов. Также, если русскоязычный ребенок идет в эстоноязычную школу, школа получает добавочные финансы, чтобы этого ребенка поддерживали в языковом или каком-то другом смысле в этой школе. И вдобавок уже с осени 2023 года в первой школьной ступени вместо двух уроков эстонского в неделю будет четыре, и в дальнейших классах вместо четырех уроков – пять.
– У нас в саду работает программа погружения. У одного учителя родной язык русский, у другого – эстонский. Останется ли это после 2024 года?
– Садики тоже переходят на эстонский язык, это значит, что с 2024 года все учителя должны владеть эстонским языком. Если детсад решит, что в группе будет один учитель, владеющий эстонским на С1, а остальные – учителя-помощники, то к учителям-помощникам пока такие требования не предъявляют, то есть этот учитель может работать в группе и иметь уровень В2.
– Если лет через пять мы увидим, что качество образования упало, есть ли у вас на такой случай план В? Как вы будете действовать, если ваша программа полностью провалится?
– В программе предусмотрено обучение учителей работе в многокультурном классе, интеграции языка и предмета и еще много разных обучений для учителей, чтобы качество образования не падало. Просто обо всем рассказать за один час невозможно. 46 миллионов евро в программе предназначено на эти действия. Суть процесса не в переводе предметов на эстонский язык, а чтобы они преподавались так, чтобы предмет усваивался очень хорошо, и перевод на эстонский язык здесь – дело второстепенное.
Эстонское образование на очень хорошем уровне, в том числе и согласно тестам PISA, где Эстония одна из лидирующих стран в Европе и в мире. Мы не будем ждать 2031 года, чтобы оценить, каких мы достигли результатов. Начиная с четвертых все классы будут тестировать по разным предметам, в т.ч. планируется и тестирование по русскому языку, потому что учебная программа расписана на каждые три года обучения – то есть какие результаты дети должны показывать в конце 3, 6, 9 и 12-го классов. Если мы увидим, что в какой-то школе знания по природоведению или математике начинают падать, мы сразу сможем вмешаться, разобраться в причинах и поддержать школу.
Программа перехода в какой-то мере касается и политических решений, но она разработана с университетами, с экспертами, предметниками, много специалистов участвовало в процессе ее разработки.
– Как быстро вы планируете помочь всем учителям русских школ, которых тысячи, овладеть языком на С1? Как быстро они должны это сделать, чтобы
качественно на эстонском языке преподавать? И потом, курсы на С1 – это очень длительные курсы. Будет ли учителям, которые вынуждены после работы тратить очень много личного времени на вынужденное повышение квалификации, зачтено изучение языка в рабочее время и оплачено?
– Все учителя должны будут овладеть эстонским на С1 к 2029 году. Тысячи учителей уже начали обучение эстонскому. Ясно, что учителя должны быть мотивированы, должны хотеть учить язык. Теоретически, за три года можно достичь того, чтобы все учителя выучили язык на должном уровне. Конечно, мы не думаем, что это произойдет, это займет немного больше лет, но самый критический момент перехода наступит в 2027 году, когда переход дойдет до 7-го класса, и нужны будут предметники – учителя биологии, географии, истории...
– Одно дело, что учителя пойдут учиться, а другое – сдадут ли они экзамен на С1, даже если они пройдут курсы. Экзамен очень сложный!
– Мы хотим сделать так, чтобы на экзамен можно было ходить чаще, чем как сейчас – пару раз в год, и чтобы экзамен был больше связан с тем словарным запасом, который нужен учителям, чтобы он соответствовал не только языку, но и требованиям квалификации учителя. Важна роль и того, как директор школы поддержит учителя в изучении языка, как будет регулировать его нагрузку. Например, в школе для украинских детей изучение эстонского языка включено в рабочее время учителя.
На этом встреча была объявлена законченной. Однако было видно, что незаданными осталось очень много вопросов, и люди расходились неохотно.
Вопросы, оставшиеся без ответов
„МК-Эстония“ спросила некоторых слушателей инфодня, что еще они хотели узнать, на какие вопросы ответы они не получили. И вот какими мыслями они поделились:
„Почему начинают со школьников? В школу дети приходят с разным уровнем подготовки, кто-то ходит в русский сад, кто-то в эстонский, кто-то вообще в сад не ходит – а освоить они должны одинаковый объем знаний при разном уровне эстонского! Если бы сделали обязательным посещение детского сада с двух лет, и все садики бы сделали эстонскими, в школу бы шли уже подготовленные дети с более-менее равным уровнем языка. И не было бы такого стресса ни у детей, ни у родителей, ни у учителей. И не было бы чувства, что наши дети заложники политических амбиций“.
„Мне все равно непонятно, как наши дети должны угнаться за эстонскими. Пока эстонские дети будут ходить на кружки и гулять с друзьями, наши дети должны будут тратить время на то, чтобы просто перевести параграфы или задачи. А отдыхать и развлекаться им не нужно, что ли?“
„Школам выделяют вагоны денег, чтобы учителя ходили на курсы. Хотела бы я получить хоть горсточку из этих вагонов на всех тех репетиторов, которых мне придется оплачивать из своего кармана! Наверняка придется!“
„У нас учительница вроде знает эстонский неплохо, говорит бегло. Но боже мой, с каким ужасным „рязанским“ акцентом! А дети будут у нее учиться. Это профанация, вот что я думаю“.
„Они говорят, что программа начнется с нынешних второклассников. Так у них уже сейчас уровень эстонского разный! Это неважно, что ли?“
Люди разбрелись, школа закрылась. Инфодень прошел. Вопросы – остались.
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