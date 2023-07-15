Какие вопросы волнуют родителей будущих и нынешних школьников?

К 2030 году все школы в полном объеме должны перейти на обучение на эстонском языке. Чиновники бодро рапортовали, что создана рабочая программа для поддержки процесса, которая постоянно меняется, дорабатывается и будет изменяться в процессе. Например, в связи со сменой правительства тоже возможны нюансы. И то, что процесс закончится в 2030-м, не значит, что программа не продумана и дальше. И школа, и родители продолжат получать поддержку.

Для заинтересованной аудитории подготовили три презентации, из которых можно было узнать, что переход начнется в 2024/25 учебном году, и до этого у нас еще вполне достаточно времени, чтобы подготовиться, а успех запланированного перехода на эстонский язык обучения зависит от успешного сотрудничества государства, местных самоуправлений, школьных директоров, учителей и, конечно, родителей.

Зал был почти заполнен. Собравшимся представили компетентных людей – чиновников и экспертов, которые готовы были в конце инфодня ответить на вопросы: Ингар Дуболазов, руководитель отдела по переходу на эстоноязычное образование Министерства образования и науки, Аве Сциманел, главный эксперт сферы инклюзивного образования, Хеле-Лиив Телльманн, главный эксперт сферы общего образования, Наталья Конт, консультант центра обучения Департамента по делам образования и молодежи Харьюмаа, Ирэне Кяосаар, советник по вопросам перехода на эстоноязычное обучение и руководитель Нарвской эстонской государственной гимназии, Ксения Георге и Светлана Удрас, представители Союза родителей программы языкового погружения, и Вероника Горбатенко, советник по коммуникациям. На все мероприятие было отведено 1 час 15 минут.

Погожим июньским вечером, уже почти в каникулы, к зданию школы на ул. Паэ потянулись люди. В основном это были женщины, но встречались и мужчины – папы и мамы будущих и нынешних школьников, которым на своей шкуре предстоит ощутить все тяготы (а может, и радости, как знать?) перевода русских школ на эстонский язык обучения. Бросались в глаза напряженные озабоченные лица. Хороших новостей с такими лицами не ждут.

Представители Союза родителей программы языкового погружения рассказали об успехах детей, которые овладевают эстонским в процессе обучения на нем, и призвали не бояться ни перехода, ни возможной утраты родного языка. Также было отмечено, что о детях с особыми потребностями не забыли, и в их отношении будет сделано все, чтобы они также получили качественное образование на эстонском языке в соответствии с их возможностями.

Говоря о квалификации учителей и руководителей школ, чиновники отметили, что, как и сейчас, директор должен владеть эстонским на уровне С1, а учитель, который преподает на русском, может иметь уровень В2, но теперь в квалификации появится пункт об уровне владения языком. Теперь, если у учителя нет уровня С1, и он преподает в классе, где ученики должны учиться на эстонском языке, это будет означать, что учитель не соответствует квалификации. Это изменение будет внедрено в сентябре 2024 года. Опорные специалисты также могут иметь В2, пока они работают с классами, которые учатся на русском языке.

По словам чиновников, параллельно в школах и самоуправлениях будут проводить консультации и проверки, но, конечно, не с целью наказать кого-нибудь, а исключительно чтобы получить обратную связь для лучшей поддержки процесса.

Программа перехода утверждена в декабре 2022 года, в ней 9 блоков и более 35 разных действий, и новые дополнения вносятся по ходу работы. Каждый год программу пересматривают и изменяют. Она включает изменение законодательства, обучение учителей эстонскому языку, обучение методике учителей, в т.ч. учителей кружков и т.п., и другие действия.

делать дальнейший выбор в зависимости от своих интересов, способностей и возможностей, но не в зависимости от того, каков их уровень владения государственным языком.

Такова программа минимум. Если какая-то школа хочет сделать процесс более интенсивным, это приветствуется. Цель в том, чтобы, несмотря на домашний язык, для всех детей было доступно качественное эстонское образование. Ведь очень важно, повторяли чиновники, чтобы дети, заканчивая школу, могли

Тех учеников, которые сегодня учатся в третьем классе и старше, процесс перехода вообще не затронет. Первые школьники , кого коснется переход, – это нынешние второклассники.

– Школа может реализовать программу позднего погружения, которую можно начинать и с четвертого, и с шестого класса, государство поддерживает школы, которые реализуют эту программу и другие действия. Также государство платит дополнительно, если в классе обучение проходит на эстонском языке на 60 процентов. Также, если русскоязычный ребенок идет в эстоноязычную школу, школа получает добавочные финансы, чтобы этого ребенка поддерживали в языковом или каком-то другом смысле в этой школе. И вдобавок уже с осени 2023 года в первой школьной ступени вместо двух уроков эстонского в неделю будет четыре, и в дальнейших классах вместо четырех уроков – пять.

– Я волнуюсь за своего сына. Для нынешних учеников русских школ с 4-го по 9-й классы никакое погружение программой не предусмотрено. Будет хотя бы дополнительный эстонский язык? Ведь в иначе к 10-му классу он будет неконкурентоспособен. Или я должна буду все это оплачивать из своего кармана?

дало особую рекомендацию по образованию, будут учиться по одной общей государственной программе, как в эстонских школах, единой для всех.

– В Эстонии три государственные учебные программы – для основной школы, для гимназии и упрощенная программа для основной школы. Все три программы были обновлены в марте 23 года. Все дети, которым Rajaleidja не

– Во внимание принимаются право детей из одной семьи учиться в одной школе и близость к школе. При этом школа должна уметь обучать эстонскому как второму языку, то есть школа должна быть достаточно компетентна, чтобы поддерживать и того, и другого ребенка. Этот пункт будет продуман и проработан со специалистами, потому что самое главное – чтобы ребенок получил достаточную поддержку. Мы знаем, что не все школы сегодня способны поддержать ребенка, который придет, совершенно не зная эстонского языка. По Конституции, выбор школы делает родитель.

– Мы живем на Паэпарги, и в нашем доме есть и эстоноязычные, и русскоязычные дети. Раньше по месту жительства для говорящего по-эстонски ребенка была предусмотрена Немецкая гимназия на Гонсиори , а для говорящего по-русски – Гимназия Паэ. Вопрос такой: как теперь будут распределяться дети по школам?

– У нас в саду работает программа погружения. У одного учителя родной язык русский, у другого – эстонский. Останется ли это после 2024 года?

– Садики тоже переходят на эстонский язык, это значит, что с 2024 года все учителя должны владеть эстонским языком. Если детсад решит, что в группе будет один учитель, владеющий эстонским на С1, а остальные – учителя-помощники, то к учителям-помощникам пока такие требования не предъявляют, то есть этот учитель может работать в группе и иметь уровень В2.

– Если лет через пять мы увидим, что качество образования упало, есть ли у вас на такой случай план В? Как вы будете действовать, если ваша программа полностью провалится?

– В программе предусмотрено обучение учителей работе в многокультурном классе, интеграции языка и предмета и еще много разных обучений для учителей, чтобы качество образования не падало. Просто обо всем рассказать за один час невозможно. 46 миллионов евро в программе предназначено на эти действия. Суть процесса не в переводе предметов на эстонский язык, а чтобы они преподавались так, чтобы предмет усваивался очень хорошо, и перевод на эстонский язык здесь – дело второстепенное.

Эстонское образование на очень хорошем уровне, в том числе и согласно тестам PISA, где Эстония одна из лидирующих стран в Европе и в мире. Мы не будем ждать 2031 года, чтобы оценить, каких мы достигли результатов. Начиная с четвертых все классы будут тестировать по разным предметам, в т.ч. планируется и тестирование по русскому языку, потому что учебная программа расписана на каждые три года обучения – то есть какие результаты дети должны показывать в конце 3, 6, 9 и 12-го классов. Если мы увидим, что в какой-то школе знания по природоведению или математике начинают падать, мы сразу сможем вмешаться, разобраться в причинах и поддержать школу.

Программа перехода в какой-то мере касается и политических решений, но она разработана с университетами, с экспертами, предметниками, много специалистов участвовало в процессе ее разработки.