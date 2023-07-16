Как правильно выбрать вентилятор, чтобы освежиться в жаркую погоду?
Это лето уже порадовала жителей Эстонии настоящим зноем. Многие ощутили острую необходимость остудиться, ведь в жаркую погоду довольно тяжело находиться и в помещении, особенно если его окна – на солнечной стороне: весь день приходится томиться от невыносимый духоты. Облегчить условия домашнего климата поможет вентилятор. Главное – правильно подобрать подходящий по типу, размеру и свойствам. Разбрирается „МК-Эстония“.
Выбор вентиляторов в магазинах представлен довольно широкий. Есть напольные, настенные, потолочные... Цены на них варьируются от десятков до сотен евро. Подобрать подходящий вентилятор для своего дома не так сложно, но стоит учитывать некоторые моменты.
„Выбор вентилятора зависит от потребностей помещения, его размеров, а также от предпочтений в функциональности и стоимости“, – говорит Игорь Балашов, директор по продажам Ventilaatorid24 OÜ.
Он уточняет, что вентиляторы могут иметь разное назначение. Это может быть вытяжной вентилятор для удаления влаги и запахов, приточный вентилятор для подачи свежего воздуха или вентилятор для охлаждения в жаркое время. Но летом, конечно, актуальнее те, что охлаждают.
„Сейчас на рынке очень много разных типов вентиляторов для охлаждения, например, потолочные вентиляторы, настольные вентиляторы, напольные вентиляторы и башенные вентиляторы. А также есть ещё кондиционеры и воздухоохладители“, – рассказывает Игорь Балашов.
Давайте попробуем рассмотреть каждую группу вентиляторов отдельно, чтобы правильно выбрать прибор для помещения.
Два в одном
„Потолочные вентиляторы интересны тем, что часто дополнительно идут с подсветкой, тем самым выполняя сразу две функции – и освещения комнаты, и охлаждения воздуха. Приобретая один продукт, можно сэкономить сразу на двух, причём это экономия и места, и денег“, – отмечает Балашов.
Такой тип вентилятора весьма кстати подойдет, например, для кухни. Если вам часто нужно заниматься готовкой, а окна при этом выходят на солнечную сторону, то температура в помещении повышается и за счёт плиты, и за счёт солнечного света.
В гостиной или спальне люстра-вентилятор подойдёт как дополнение к отдыху после тяжёлого трудового дня. Многие модели оснащены конструкцией, которая позволяет менять интенсивность освещения и силу вращения лопастей. Кроме того, приспособление не имеет направленного обдувания, а значит, охлаждает воздух во всём помещении, а не в одном месте.
Чтобы выбрать вентилятор, который будет эффективно и исправно выполнять свою основную задачу, нужно исходить в первую очередь из размеров комнаты. Большое помещение один небольшой потолочный вентилятор вряд ли за короткое время охладит, и может понадобиться несколько таких приборов. А вот температуру в маленькой комнате такое устройство вполне может понизить, обеспечивая циркуляцию воздуха. Кроме того, для выбора устройства такого
рода нужно знать высоту потолков: максимальный эффект будет достигнут, если нижняя часть прибора будет находиться на высоте не менее двух метров от пола.
„Стоит задуматься, какой вентилятор нужен? Мощный, способный за короткое время обдуть всю комнату? Или прибор с меньшей интенсивностью, который сможет работать, например, всю ночь с минимальными энергозатратами? – добавляет Балашов. – Следует также понимать, что такие устройства не заменяют кондиционер, это совершенно другой тип прибора. В то же время есть весьма мощные и эффективные потолочные вентиляторы, которые с большой скоростью прогоняют воздух, тем самым интенсивно охлаждая его“.
Компактный и дешевый
Настольный вентилятор предназначен для локального обдува. Как правило, он отличается небольшими габаритами и компактностью. Но за счёт этого и мощность приспособления также невысока, зато прибор очень мобилен. Его можно расположить на столе или на любой другой поверхности.
„За счёт низкой мощности у него – доступная цена: такие модели стоят гораздо дешевле вентиляторов других видов и в десятки раз меньше, нежели кондиционеры“, – добавляет руководитель по продажам.
Кроме того, для установки такого вентилятора нет необходимости в дополнительных расходах на монтаж и подключение к сети. Всё настолько просто, что для включения необходимо нажать всего одну кнопку. Стоит также отметить, что приспособление можно перемещать куда угодно, устанавливать в любых удобных местах, а при необходимости – убирать.
Удобные, но шумные
Напольный вентилятор – настоящее спасение в жаркий летний день. Он отлично охлаждает комнату благодаря большим лопастям.
„Особенно актуальны приборы такого рода в летнее время, но и в зимний период они также востребованы, – например, если батарея греет слишком интенсивно. Однако стоит учитывать, что именно напольные вентиляторы обладают самым высоким уровнем шума по сравнению с настольными, настенными и потолочными, – говорит Балашов. – Многие модели оснащаются дополнительными приспособлениями, например, регулированием уровня охлаждения, таймером, пультом дистанционного управления. Особенно интересны приборы, которые позволяют регулировать высоту ножки – они считаются наиболее удобными в пользовании“.
Стильный и очищающий
Башенный вентилятор – узкий, высокий и напоминает башню, что, впрочем, ясно из названия. Такие модели, как правило, имеют вращающуюся нижнюю часть и встроенные ионизаторы, которые эффективно помогают очищать воздух.
„Приспособление прогоняет воздух под углом 90 градусов, за счёт чего покрывает большую часть помещения. Входные отверстия, расположенные по бокам устройства, позволяют втягивать воздух снаружи. Внутри прибора – довольно простой механизм. Здесь располагаются лопасти, которые посредством вращения осуществляют подачу и забор воздуха в комнате. Таким образом, устройство не охлаждает воздух, как кондиционер. Башенный
вентилятор призван ускорять поток воздушной струи. По этой причине приборы потребляют гораздо меньше энергии, если сравнивать с кондиционерами. Особым преимуществом устройства является его стильный внешний вид, – именно этим они обычно и привлекают покупателей в первую очередь“, – отмечает Балашов.
Подойдет не только для дома
Переносные кондиционеры подходят для эксплуатации как в квартирах, так и офисных помещениях, коммерческих помещениях, салонах красоты и магазинах. Благодаря воздушному фильтру, оборудование будет очищать воздух от пыли, пуха и шерсти. Вентилятор легко очищается вручную. Он удобен в использовании, транспортабелен. При его установке не нужно дополнительного монтажа.
„Особенно эффективны приборы, имеющие тройной режим – охлаждение, вентиляция и осушение, который оптимален в жаркую погоду. Температуру можно отрегулировать в пределах от 17 до 35 градусов. Система автоматического отключения при достигнутой температуре поможет сэкономить на времени и на потреблении энергии. Как только температура начнет повышаться в помещении, устройство возобновит свою работу. Двухступенчатое регулирование направления воздуха поможет равномерно распределять потоки воздуха“, – отмечает специалист.
А кроме этого…
Как альтернативу вентиляторам можно также использовать кондиционеры, в т.ч. переносные, и водяные охладители воздуха. Преимущество последних в том, что они поддерживают уровень влажности в сухом помещении и предотвращают пересыхание кожи и слизистых оболочек. Воздух, проходя через охлаждение, как будто промывается. В итоге пыль и другие примеси, которые находятся в помещении, оседают на панели, а затем поступают в резервуар с водой. Благодаря этому процессу и происходит очищение. Охладители также экономичны. Их мощность – не более 150 Вт. Для выбора подходящей мощности нужно знать метраж помещения. У каждого прибора мощность указана в инструкции.
„Лучший вариант, конечно же, кондиционер, так как только кондиционеры могут понизить температуру в помещении. Но они, к сожалению, не самые экономичные и довольно шумные. Поэтому я бы обратил внимание на башенные вентиляторы. Они занимают меньше места, чем обычные лопастные напольные вентиляторы, меньше потребляют электроэнергии по сравнению с кондиционерами, а эффект охлаждения достигается за счёт прямого направленного потока воздуха на человека“, – объясняет Игорь Балашов.
Что еще надо учесть?
• Быстрее всего в помещении нагреваются плотные теплые вещи, например – ковры, покрывала, ворсовые ткани и плотные шторы. К тому же пыль и мелкая грязь летом оседают на ковре в большем объеме, чем в любое другое время года. К лету лучше заранее убрать эти вещи на антресоли, а в случае неожиданного похолодания их легко будет вернуть.
• Чтобы не повышать температуру воздуха на кухне и в квартире в целом,
старайтесь как можно меньше готовить на плите и в духовке. Если необходимо подогреть еду, лучше воспользуйтесь микроволновой печью.
• Разложите лед в кубиках по стаканам, бутылкам и мискам, и расставьте по всему периметру помещения – вы почувствуете себя комфортнее.
• Хочется прохладного ветерка? Бутылка со льдом перед лопастями вентилятора отлично справится с этой задачей. Легкий бриз также создаст мокрая ткань на защитной решетке вентилятора. Главное – не направляйте поток воздуха на себя, чтобы не простудиться.
• Сделайте ставку на частую влажную уборку. Она позволит немного охладить помещение и предотвратит сухость воздуха, которая нередко сопутствует жаре. Влажность в помещении помогает получить оптимальный микроклимат при любой температуре. Главное – не превышать значения в 50–60%, которые измеряются гигрометрами.
• Поскольку холодный воздух скапливается внизу, а горячий – наверху, на ночь лучше перемещаться ближе к полу. Например, переместить матрас с кровати на пол и спать на нем.
• Если солнце скрылось за горизонтом, а небо начало темнеть – можете смело открывать окна.
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