Как правильно выбрать вентилятор, чтобы освежиться в жаркую погоду?

Выбор вентиляторов в магазинах представлен довольно широкий. Есть напольные, настенные, потолочные... Цены на них варьируются от десятков до сотен евро. Подобрать подходящий вентилятор для своего дома не так сложно, но стоит учитывать некоторые моменты.

„Выбор вентилятора зависит от потребностей помещения, его размеров, а также от предпочтений в функциональности и стоимости“, – говорит Игорь Балашов, директор по продажам Ventilaatorid24 OÜ.

Он уточняет, что вентиляторы могут иметь разное назначение. Это может быть вытяжной вентилятор для удаления влаги и запахов, приточный вентилятор для подачи свежего воздуха или вентилятор для охлаждения в жаркое время. Но летом, конечно, актуальнее те, что охлаждают.

„Сейчас на рынке очень много разных типов вентиляторов для охлаждения, например, потолочные вентиляторы, настольные вентиляторы, напольные вентиляторы и башенные вентиляторы. А также есть ещё кондиционеры и воздухоохладители“, – рассказывает Игорь Балашов.

Давайте попробуем рассмотреть каждую группу вентиляторов отдельно, чтобы правильно выбрать прибор для помещения.

Два в одном

„Потолочные вентиляторы интересны тем, что часто дополнительно идут с подсветкой, тем самым выполняя сразу две функции – и освещения комнаты, и охлаждения воздуха. Приобретая один продукт, можно сэкономить сразу на двух, причём это экономия и места, и денег“, – отмечает Балашов.

Такой тип вентилятора весьма кстати подойдет, например, для кухни. Если вам часто нужно заниматься готовкой, а окна при этом выходят на солнечную сторону, то температура в помещении повышается и за счёт плиты, и за счёт солнечного света.

В гостиной или спальне люстра-вентилятор подойдёт как дополнение к отдыху после тяжёлого трудового дня. Многие модели оснащены конструкцией, которая позволяет менять интенсивность освещения и силу вращения лопастей. Кроме того, приспособление не имеет направленного обдувания, а значит, охлаждает воздух во всём помещении, а не в одном месте.