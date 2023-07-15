Какие средства помогут в борьбе с комарами, а какие снимут зуд после укуса?
Прекрасная летняя пора, как правило, все же омрачается некоторыми своими неотъемлемыми особенностями. Еще классик писал, как любил бы лето, „когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи“. В наших широтах в дождливую прохладную погоду пикник на природе точно не обойдется без кровососов, которых никто не приглашал. Да и в теплый день также есть риск попасться в тучу кровопийц, если окажешься в тени. „МК-Эстония“ узнала, какие средства отпугивают комаров. А если вас все же покусали, то полезно будет знать, что облегчит зуд.
К счастью, у нас в Эстонии комары не переносят такие опасные заболевания, как, например, вирус Зика и малярию. Но и у нас проживают некоторые виды малярийных комаров, которые при подходящих условиях могли бы переносить это заболевание. Раньше в Эстонии были зафиксированы его случаи.
„Малярия как эпидемический процесс была остановлена в Эстонии в 1949 году, так что теперь это в прошлом. Однако людям, путешествующим в жаркие страны, стоит помнить, что не все малярийные комары безопасны“, – говорит Катерина Песоцки, биолог Эстонского музея природы.
По словам биолога, есть некоторые заболевания, которые и наши комары способны переносить, например, вирус, вызывающий карельскую лихорадку. Также, хоть редко и только локально (в основном на островах), комары могут стать причиной заряжения туляремией. Хотя это заболевание прежде всего передается через грызунов и клещей.
Помогут и природные „отпугиватели“
„Как-то раз мы беседовали с известным энтомологом Мати Мартином. Вопреки самому известному предположению, что „любовь“ комаров связана с количеством выдыхаемого человеком углекислого газа, по словам Мати Мартина, научного подтверждения этому пока нет. Возможно, „любовь“ связана с комплексом разных показателей – выделением пота, температурой тела и прочим. Сложно наверняка сказать, почему на одних людей комары летят охотно, а мимо других пролетают“, – говорит Песоцки.
Она добавляет, что защититься от комаров помогают не только аптечные средства.
„Лично я редко пользуюсь кремом и спреем от комаров. Для походов в лес выбираю плотную одежду, которая меня защищает. Знаю, что часто советуют натуральные репелленты – лаванду, гвоздику и эвкалипт. Поскольку мне комары особенно не докучают, я стараюсь просто не обращать на них внимания, и на себе эффективность этих средств не испытывала“, – констатирует биолог.
А вот на вопрос, что помогает облегчить укус комара, по словам Песоцки, нельзя ответить однозначно.
„При потреблении нашей крови комары впрыскивают „коктейль“ из разнообразных веществ с различным действием. Это обычно приводит к небольшому раздражению и легкому зуду. Для снятия зуда подойдет, например, масло лаванды. Но бывает и так, что реакция у человека куда
серьезнее, чем просто легкий зуд, и тогда маслом лаванды не спастись – все зависит от организма. В аптеке можно приобрести специальные мази, помогающие снять нестерпимый зуд и сильную реакцию на коже“, – добавляет специалист.
Средства химические и натуральные
„Такие средства, как OFF, PLIX, BEN’s, с веществом N, N-диэтил-m-толуамид – DEET, эффективны для отпугивания комаров и клещей. Их нельзя применять по всему телу, лицу, на поврежденной коже. Они противопоказаны беременным, кормящим матерям, аллергикам или детям младше 3 лет. У товаров, содержащих DEET, которые продаются в походных магазинах, возрастное ограничение даже больше – их не рекомендуют для детей младше 12 лет, поскольку эти продукты более концентрированы. Предлагаю применять средства для борьбы с насекомыми, содержащие DEET, только на небольших участках кожи, например, на лодыжках“, – говорит провизор аптеки Benu Маргот Лехари.
Провизор Südameapteek Мариана Джаниашвили из средств на химической основе рекомендует, например, Diffusil с обновленным составом, у которого есть взрослый и детский варианты.
„Также есть средство Autan. На растительной основе, к примеру, Free, Mousticare, Mozziwatch, пластыри Pharmadoct“, – перечисляет Джаниашвили.
Она объясняет, что средства на химической основе могут иметь разные активные вещества, и нужно внимательно читать состав. Некоторые вещества могут вызвать аллергическую реакцию у астматиков и склонных к аллергии людей.
„Можно нанести немного средства на небольшой участок кожи заранее, чтобы понаблюдать за реакцией организма. Кроме того, средства от насекомых на химической основе имеют аромат. Он может кому-то показаться приятным, кому-то – не очень, но бывают люди, чувствительные к запахам, и у таких он может вызвать реакцию“, – говорит провизор Джаниашвили.
„Autan, Diffusil – эффективные химические отпугиватели комаров и клещей. По сравнению с DEET, их действующее вещество икаридин, он не так вреден для водных животных и других насекомых. Инсектицидные средства, содержащие это вещество, можно распылять и на одежду – оно не повлияет на окраску ткани. Однако продукты, содержащие икаридин, не подходят для младенцев и детей младше 2 лет“, – добавляет Маргот Лехари.
Средство нового поколения Free – это спрей без запаха, на натуральной основе, подходит и для детей с рождения, и для пожилых людей. Этим средством могут пользоваться аллергики, астматики, беременные и кормящие мамы.
„Free содержит активный ингредиент, который одобрен ВОЗ. Это вещество, схожее по структуре с аминокислотой“, – говорит Джаниашвили.
Эффект от репеллента проявляется уже в первые несколько минут после нанесения на кожу и сохраняется в течение 3-5 часов. На одежде средство от комаров может оставаться активным дольше и продолжительнее защищать от „атаки“ кровососов.
Кроме спреев, в аптеках можно найти браслеты с функцией отпугивания комаров, клещей и других насекомых.
Браслеты надевают на руку или на ногу, они начинают работать немедленно. Внутри находится пропитанная репеллентом смесь, которая высвобождается в процессе ношения и отпугивает насекомых. Также есть защитные пластыри от
комаров, пропитанные эфирными маслами. Масло непрерывно выделяет пары, не дающие насекомым приблизиться.
„Действие большинства репеллентов направлено не только против комаров, но и против других насекомых – мошек, клещей, реже ос и оводов. И защищают они от комаров, например, 8 часов, от клещей – 6 часов, от других насекомых – 4 часа. Поэтому каждые 4-6 часов нужно обновлять защиту“, – добавляет провизор из Südameapteek .
На лицо тоже можно наносить репелленты. Но чтобы спрей не попал в глаза, нужно сначала нанести его на руки, а потом распределить по лицу.
Большинство средств предназначены для нанесения на кожу, но есть и те, которые нужно брызгать только на одежду. И те, и другие нужно обновлять каждые 4-6 часов.
Репелленты на натуральной основе безопасны и для взрослых, и для детей. Беременным и кормящим женщинам следует избегать средств на химической основе и выбирать натуральные. Но после того, как вы вернулись домой, желательно принять душ, чтобы смыть с кожи репеллент.
Провизор также добавляет, что комары не любят резких запахов, которые характерны для эфирных масел: розмарина, эвкалипта, гвоздики, мяты, цитронеллы. Данные масла можно наносить как по одному, так и используя различные комбинации, смешивая по несколько капель разных ингредиентов. Маслом либо смесью можно обрабатывать участки кожи, а также края одежды. Эффект может продлиться около 1,5-2 часов.
А если все-таки покусали?
У каждого человека реакция на укус комара индивидуальна. У кого-то это может быть плотная шишечка или сыпь, а у кого-то от укуса насекомого появляются волдыри с жидкостью.
„Первое, что надо всегда помнить: чесать место укуса нельзя. И это правило взято не с потолка. Дело в том, что при расчесывании в ранку может попасть патогенная микрофлора, и тогда присоединяется инфекция, начинается воспалительный процесс“, – говорит Джаниашвили.
Сразу же после укуса нужно выпить антигистаминное средство – любой препарат от аллергии.
„Если это не помогло, и место укуса все равно чешется, можно попробовать специальные средства. В аптеках представлен огромный выбор препаратов, снимающих зуд и раздражение после укусов кровососов – это гели, мази, кремы, средства в виде карандаша. Например, есть охлаждающиe гели с эфирными маслами и успокаивающими компонентами, которые можно наносить каждые два часа. Также можно использовать масло чайного дерева – одну капельку в чистом виде или разбавлять его базовым маслом. Локальные средства направлены на успокоение раздраженной кожи и уменьшение зуда“, – объясняет провизор.
Если охлаждающей мази и антигистаминных препаратов недостаточно, можно использовать и слабогормональную мазь, например Hydrocortisone, которая продается без рецепта. Ее надо наносить два раза в день в течение 2-7 дней, в зависимости от реакции.
„Также хорошо себя зарекомендовал гель Dimestil. Препарат содержит активное вещество dimetindeenmaleaat, относящееся к группе лекарств, называемых антигистаминными средствами, которые применяют для снятия кожной аллергии и зуда различного происхождения. Он быстро снимает зуд – в течение нескольких минут. Гель можно использовать взрослым и детям в
возрасте от 1 месяца для временного облегчения зуда, вызванного кожными реакциями, такими как сыпь, крапивница, и укусами насекомых. Максимально можно использовать 7 дней, – говорит провизор. – Allergostop тоже можно попробовать тем, кто боится использовать гормональную мазь. Капли Carmolis также можно использовать как мазь на месте укуса. А если поставить их ненадолго в холодильник, будет еще и охлаждающий эффект“.
Маргот Лехари советует успокаивающие средства с ментолом, левоментолом или маслом перечной мяты. Также хорошо подходят настойка календулы, кокосовое масло, масло чайного дерева.
„Из аптечных средства подойдут раствор Аsept, Bepanthen Anti-Exem, крем Allergostop, антисептический крем Himalaya, спрей Babe SOS, спрей Bioderma Atoderm SOS, спрей Eucerin Atopicontrol“, – перечисляет провизор аптеки Benu.
Не всем комарам интересен человек
Катерина Песоцки, биолог Эсто нского музея природы
„Видовое разнообразия комаров велико, и далеко не все виды, которых мы называем комарами, проявляют интерес к нашей крови. Например, в Эстонии проживает примерно 80 видов очень крупных комаров из семейства долгоножек Tipulidae. Такие комары могут напугать своим размером, залетая к нам в палатку во время похода или домой. Но пугаться их не стоит, эти комары совершенно безобидные, а ноги у них такие длинные, поскольку легко отрываются, а это помогает насекомому при побеге в случае опасности.
Конечно, есть в Эстонии и кровососущие комары, самки которых не могут отложить яйца, пока не отведают нашу кровь, и к таким в Эстонии относится 34 вида. Хотя справедливости ради стоит отметить, что не все 34 вида потребляют в пищу именно человеческую кровь, некоторые специализируются, например, на птицах.
Комары встречаются там, где есть возможность для развития их потомства – небольшие водоемы, или бочки со стоячей водой. При этом должна быть пища для самок, желающих обзавестись потомством. Думаю, что многие люди замечали, что в городе комаров немного меньше, чем за городом. Все объясняется просто, мест для развития личинок комаров за городом много, да и из-за большого количества проживающих в городе людей – потенциальных жертв кровососущих насекомых, не так сильно ощущается „комариный натиск“ на каждого в отдельности.
Что касается погоды, то, думаю, ни для кого не секрет, что если речь идет о городской природе, то в солнечную погоду на пляже с комарами можно столкнуться разве что в тени аллеи“.
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