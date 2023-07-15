Какие средства помогут в борьбе с комарами, а какие снимут зуд после укуса?

„При потреблении нашей крови комары впрыскивают „коктейль“ из разно­образных веществ с различным действием. Это обычно приводит к небольшому раздражению и легкому зуду. Для снятия зуда подойдет, например, масло лаванды. Но бывает и так, что реакция у человека куда

А вот на вопрос, что помогает облегчить укус комара, по словам Песоцки, нельзя ответить однозначно.

„Лично я редко пользуюсь кремом и спреем от комаров. Для походов в лес выбираю плотную одежду, которая меня защищает. Знаю, что часто советуют натуральные репелленты – лаванду, гвоздику и эвкалипт. Поскольку мне комары особенно не докучают, я стараюсь просто не обращать на них внимания, и на себе эффективность этих средств не испытывала“, – констатирует биолог.

Она добавляет, что защититься от комаров помогают не только аптечные средства.

„Как-то раз мы беседовали с известным энтомологом Мати Мартином. Вопреки самому известному предположению, что „любовь“ комаров связана с количеством выдыхаемого человеком углекислого газа, по словам Мати Мартина, научного подтверждения этому пока нет. Возможно, „любовь“ связана с комплексом разных показателей – выделением пота, температурой тела и прочим. Сложно наверняка сказать, почему на одних людей комары летят охотно, а мимо других пролетают“, – говорит Песоцки.

По словам биолога, есть некоторые заболевания, которые и наши комары способны переносить, например, вирус, вызывающий карельскую лихорадку. Также, хоть редко и только локально (в основном на островах), комары могут стать причиной заряжения туляремией. Хотя это заболевание прежде всего передается через грызунов и клещей.

„Малярия как эпидемический процесс была остановлена в Эстонии в 1949 году, так что теперь это в прошлом. Однако людям, путешествующим в жаркие страны, стоит помнить, что не все малярийные комары безопасны“, – говорит Катерина Песоцки, биолог Эстонского музея природы.

К счастью, у нас в Эстонии комары не переносят такие опасные заболевания, как, например, вирус Зика и малярию. Но и у нас проживают некоторые виды малярийных комаров, которые при подходящих условиях могли бы переносить это заболевание. Раньше в Эстонии были зафиксированы его случаи.

„Autan, Diffusil – эффективные химические отпугиватели комаров и клещей. По сравнению с DEET, их действующее вещество икаридин, он не так вреден для водных животных и других насекомых. Инсектицидные средства, содержащие это вещество, можно распылять и на одежду – оно не повлияет на окраску ткани. Однако продукты, содержащие икаридин, не подходят для младенцев и детей младше 2 лет“, – добавляет Маргот Лехари.

„Можно нанести немного средства на небольшой участок кожи заранее, чтобы понаблюдать за реакцией организма. Кроме того, средства от насекомых на химической основе имеют аромат. Он может кому-то показаться приятным, кому-то – не очень, но бывают люди, чувствительные к запахам, и у таких он может вызвать реакцию“, – говорит провизор Джаниашвили.

Она объясняет, что средства на химической основе могут иметь разные активные вещества, и нужно внимательно читать состав. Некоторые вещества могут вызвать аллергическую реакцию у астматиков и склонных к аллергии людей.

Провизор Südameapteek Мариана Джаниашвили из средств на химической основе рекомендует, например, Diffusil с обновленным составом, у которого есть взрослый и детский варианты.

„Такие средства, как OFF, PLIX, BEN’s, с веществом N, N-диэтил-m-толу­амид – DEET, эффективны для отпугивания комаров и клещей. Их нельзя применять по всему телу, лицу, на поврежденной коже. Они противопоказаны беременным, кормящим матерям, аллергикам или детям младше 3 лет. У товаров, содержащих DEET, которые продаются в походных магазинах, возрастное ограничение даже больше – их не рекомендуют для детей младше 12 лет, поскольку эти продукты более концентрированы. Предлагаю применять средства для борьбы с насекомыми, содержащие DEET, только на небольших участках кожи, например, на лодыжках“, – говорит провизор аптеки Benu Маргот Лехари.

серьезнее, чем просто легкий зуд, и тогда маслом лаванды не спастись – все зависит от организма. В аптеке можно приобрести специальные мази, помогающие снять нестерпимый зуд и сильную реакцию на коже“, – добавляет специалист.

Средство нового поколения Free – это спрей без запаха, на натуральной основе, подходит и для детей с рождения, и для пожилых людей. Этим средством могут пользоваться аллергики, астматики, беременные и кормящие мамы.

„Free содержит активный ингредиент, который одобрен ВОЗ. Это вещество, схожее по структуре с аминокислотой“, – говорит Джаниашвили.

Эффект от репеллента проявляется уже в первые несколько минут после нанесения на кожу и сохраняется в течение 3-5 часов. На одежде средство от комаров может оставаться активным дольше и продолжительнее защищать от „атаки“ кровососов.

Кроме спреев, в аптеках можно найти браслеты с функцией отпугивания комаров, клещей и других насекомых.

Браслеты надевают на руку или на ногу, они начинают работать немедленно. Внутри находится пропитанная репеллентом смесь, которая высвобождается в процессе ношения и отпугивает насекомых. Также есть защитные пластыри от

комаров, пропитанные эфирными маслами. Масло непрерывно выделяет пары, не дающие насекомым приблизиться.

„Действие большинства репеллентов направлено не только против комаров, но и против других насекомых – мошек, клещей, реже ос и оводов. И защищают они от комаров, например, 8 часов, от клещей – 6 часов, от других насекомых – 4 часа. Поэтому каждые 4-6 часов нужно обновлять защиту“, – добавляет провизор из Südameapteek .

На лицо тоже можно наносить репелленты. Но чтобы спрей не попал в глаза, нужно сначала нанести его на руки, а потом распределить по лицу.

Большинство средств предназначены для нанесения на кожу, но есть и те, которые нужно брызгать только на одежду. И те, и другие нужно обновлять каждые 4-6 часов.

Репелленты на натуральной основе безопасны и для взрослых, и для детей. Беременным и кормящим женщинам следует избегать средств на химической основе и выбирать натуральные. Но после того, как вы вернулись домой, желательно принять душ, чтобы смыть с кожи репеллент.