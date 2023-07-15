ГАЛЕРЕЯ | Таллиннские Дни моря открылись торжественным морским парадом

Пятнадцатые Таллиннские Дни моря открылись масштабным концертом также в круизной зоне Старого порта и Летной гавани. На сцене, установленной в Старом порту, выступили смешанный хор Таллиннского порта segakoor „Laulude Lemmik“, Таллиннский хор магистрата, акустическое трио Юри Поотсманна, а также Elephants From Neptune. В Летной гавани выступили Gameboy Tetris & Friends, Clicherik & Mäxi с Villemdrillem, ансамбль „Põhja-Tallinn“ и DJ Ruff.

В этом году в сравнении с прошлыми годами будет представлено больше суден и разнообразных водных транспортных средств. Гости фестиваля смогут принять участие в различных тематических мероприятиях, увидеть парусную регату, посмотреть концерт на закате и соревнования водных мотоциклов.

Одним из самых заметных событий станет традиционная регата Tallinn Race, которая пройдет с 13 по 16 июля. В регате примут участие лучшие представители Эстонии и Финляндии в классах RS Feva, 29er и 49er. Кроме того, в ней примут участие молодые яхтсмены в классе Optimist и пара-яхтсмены в классе Hansa 303. За регатой можно будет наблюдать с террасы яхтенного порта Летной гавани и из кафе.

В принимающих участие в фестивале портах пройдут мероприятия для детей и всей семьи, кроме того, состоятся практические мастер-классы. Концерты в рамках Дней моря бесплатны для всех, оплатить придется только катание на водном транспорте в Таллиннском заливе и участие на некоторых детских аттракционах.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.