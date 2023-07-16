Жители Маарду жалуются на частую и нестерпимую вонь(1)
В редакцию „МК-Эстония“ обратилась жительница Маарду Анна, которая пожаловалась на жуткий запах мусора из-за которого невозможно открыть окна.
Письмо читательницы:
Хочу пожаловаться. Я живу в Маарду на Ноорте, 7-а, и запахи помойки просто душат нас! Я уже два года живу, жалуюсь, но результатов не вижу. Управа города говорит, что эта свалка на жалобы не реагирует и не подчиняется никаким законам.
На выходных всю ночь были эти запахи. На улице становится жарко, и окно не открыть! Не знаю, что делать, куда обращаться. Еще в прошлом году я звонила в отдел защиты окружающей среды, и инспектор ответил мне, что разработки еще идут, и пока нет средств мониторинга. Но это же невозможно! Вонь с этой свалки идет несусветная! Все мучаются от этих запахов, но ничего не делают. Маарду задыхается!
Причем вонь эта идет не периодически, а всегда. Зимой чувствуется меньше, потому что воздух другой, а летом очень ощущается. Когда сырость, ветра совершенно нет, тоже дышать нечем. Окна просто не открыть! Я переехала из Таллинна, тишину искала. Тишину нашла, Маарду мне нравится – чистый, красивый город, но эти запахи не дают жизни.
Анна, Маарду
От редакции:
„Проблема неприятного запаха в Маарду, к сожалению, не нова – ей уже много лет. Более того, неприятный запах периодически ощущается не только на улице Ноорте, но и в зависимости от направления ветра по всему городу, а также за его пределами. Эта проблема доставляет множество неудобств каждому жителю Маарду и требует эффективного решения“, – комментирует Клаудия Робин Андрос из отдела по связям с общественностью мэрии Маарду.
Она говорит, что к ним обращаются жители города с жалобами на вонь, вызванную деятельностью Таллиннского центра переработки мусора, находящегося в волости Йыэляхтме.
„Центр занимается производством компоста из мусорных отходов на основании разрешений, выданных Департаментом окружающей среды и Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора. Эти государственные службы уполномочены проверять выполнение условий, установленных в разрешениях, – поясняет Клаудия Робин Андрос. – Так как мусороперерабатывающее предприятие находится на территории соседнего самоуправления и разрешения на его деятельность выдавали государственные департаменты, то у города Маарду нет юридических полномочий вмешиваться в технологический процесс и запрещать или прекращать деятельность свалки. Несмотря на это мэрия активно ищет решение этой актуальной проблемы“.
По словам пресс-секретаря мэрии, в течение последних лет по инициативе города Маарду состоялось несколько встреч с представителями как свалки, так и государственных ведомств. „Город многократно посылал в Департамент окружающей среды письма и обращал их внимание на неприятный запах в городе. О вони сообщали Департаменту окружающей среды и жители Маарду и Йыэляхтме.
В результате всех этих многочисленных обращений Департамент окружающей среды потребовал от предприятия предоставить план уменьшения выбросов в воздух, необходимый для продления разрешения на деятельность свалки, – рассказывает Андрос. – Последняя встреча на тему вони состоялась в Маардуской горуправе в конце прошлого года. Обсуждать проблему запаха собрались эксперты и специалисты Министерства окружающей среды, Департамента окружающей среды, самоуправлений
Виймси и Йыэляхтме и Tаллиннского центра повторного использования отходов (TJT AS). К сожалению, сам владелец свалки, город Таллинн, на встречу своих представителей не прислал“.
Процесс переговоров, как отмечает Клаудия Робин Андрос, долгий и непростой. Она добавляет, что, по словам представителей свалки, деятельность компании соответствует закону, а нестерпимая вонь является „естественной частью“ их деятельности.
„Была достигнута договоренность о том, что меры по уменьшению запаха будут обсуждать на заседании совета TJT AS в декабре, и будет сформулирована позиция владельца, которая будет доведена до сведения соседних самоуправлений. К сожалению, никакой позиции свалка до сих пор нам не предоставила, – констатирует представитель мэрии Маарду. – Мы предложили Министерству окружающей среды пересмотреть установленные нормы, позволяющие компаниям вызывать зловония до 15% календарного года. Департамент окружающей среды мог бы также добавить в комплексное разрешение на деятельность свалки требование об установке электронных „носов“ в окрестностях свалки“.
По мнению мэрии Маарду, свалка могла бы значительно сократить или рассмотреть вопрос о прекращении приема биоразлагаемых бытовых отходов. TJT AS должен провести комплексное повторное измерение качества воздуха, при котором определяется, превышает ли нарушение запаха установленные пределы – в случае превышения компостирование отходов животного происхождения 3-й категории будет прекращено. Планируется приглашать представителей свалки в Маарду как раз в тот момент, когда в городе распространится противный смрад.
„План AS Tallinna Jäätmete Taas-kasutuskeskus по сокращению присутствия пахучих веществ в воздухе находится в разработке уже несколько лет и получил окончательное одобрение со стороны Департамента окружающей среды только 21 апреля 2023. В плане предусмотрено, что оценку мер, реализуемых свалкой, будут проверять только в середине 2024 года, а срок предоставления отчета – 31.12.2025. На наш взгляд, свалка должна претворить в жизнь эти меры намного раньше, – отмечает Андрос. – Мы также ожидаем более активного вмешательства государственных органов в решение проблемы и ужесточения требований. Многозначительное разведение рук в стороны не поможет решить проблему“.
Город Маарду, заверяет представитель мэрии, не отступит от своих требований: „Продолжаем делать все возможное, чтобы в Маарду перестало вонять. Мы также настоятельно просим всех звонить по государственному телефону 1247 и сообщать о запахе. Чем больше жалоб получает Департамент окружающей среды, тем оперативнее должна быть реакция государства“.
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