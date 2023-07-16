Жители Маарду жалуются на частую и нестерпимую вонь

Письмо читательницы:

Хочу пожаловаться. Я живу в Маарду на Ноорте, 7-а, и запахи помойки просто душат нас! Я уже два года живу, жалуюсь, но результатов не вижу. Управа города говорит, что эта свалка на жалобы не реагирует и не подчиняется никаким законам.

На выходных всю ночь были эти запахи. На улице становится жарко, и окно не открыть! Не знаю, что делать, куда обращаться. Еще в прошлом году я звонила в отдел защиты окружающей среды, и инспектор ответил мне, что разработки еще идут, и пока нет средств мониторинга. Но это же невозможно! Вонь с этой свалки идет несусветная! Все мучаются от этих запахов, но ничего не делают. Маарду задыхается!

Причем вонь эта идет не периодически, а всегда. Зимой чувствуется меньше, потому что воздух другой, а летом очень ощущается. Когда сырость, ветра совершенно нет, тоже дышать нечем. Окна просто не открыть! Я переехала из Таллинна, тишину искала. Тишину нашла, Маарду мне нравится – чистый, красивый город, но эти запахи не дают жизни.

Анна, Маарду

От редакции:

„Проблема неприятного запаха в Маарду, к сожалению, не нова – ей уже много лет. Более того, неприятный запах периодически ощущается не только на улице Ноорте, но и в зависимости от направления ветра по всему городу, а также за его пределами. Эта проблема доставляет множество неудобств каждому жителю Маарду и требует эффективного решения“, – комментирует Клаудия Робин Андрос из отдела по связям с общественностью мэрии Маарду.

Она говорит, что к ним обращаются жители города с жалобами на вонь, вызванную деятельностью Таллиннского центра переработки мусора, находящегося в волости Йыэляхтме.