Пенсионерку хотят отправить в учреждение по уходу против ее воли(5)
В редакцию обратилась 74-летняя Лидия Л., которая находится в реабилитационном центре. „Я хочу домой, в свою квартиру. Но опекун, которого мне назначили, собирается отправить меня из больницы в дом престарелых в Кейла или в Клоога. Я не хочу туда!“ – возмущается пенсионерка. Могут ли человека против его воли направить в учреждение по уходу и как сменить опекуна, выясняла „МК-Эстония“.
Лидия – одинокая пенсионерка, ее муж и сын умерли, и она давно живет одна. Женщина рассказывает, что сначала из-за тромба лишилась одной ноги. Операция была неудачной, в итоге пошел некроз. Затем похожая ситуация повторилась и со второй ногой, которую ампутировали этой весной.
Четыре месяца по больницам
С тех пор, по словам пенсионерки, дома она не была. Из дома – в больницу, затем – в реабилитационный центр. Она отчаянно хочет вернуться в свою квартиру, где до этого успешно справлялась самостоятельно, но город в лице специалиста по опеке хочет направить женщину в учреждение по уходу.
„Я всегда справлялась самостоятельно, одной ноги у меня давно нет. Если надо, приходили друзья, знакомые, продукты приносили. Я и в туалет могла сама сходить, а не в памперсе гнила – сливала все в ведерко возле кровати, потом это выносили. И в холодильнике рядом с кроватью я могла брать то, что я хочу, а не то, что дадут. На коляску я как раньше садилась сама, так, уверена, и теперь сама сяду – руки-то работают, – заявляет пенсионерка. – Но уже четыре месяца меня насильно удерживают в больницах, не пускают домой. Я сказала работнику по опеке, что если сама не справлюсь, то попрошусь в дом по уходу. Но я хочу в свою квартиру. Это же мои проблемы, как я там буду справляться!“
Пенсионерка все время вспоминает, как хорошо ей жилось дома.
„У меня были праздники, и на дачу меня возили летом. А что я вижу в больнице уже четвертый месяц подряд? И что я увижу в доме по уходу? Дайте мне хотя бы попробовать пожить в квартире, – призывает Лидия. – Я знаю, что такое дом престарелых, видела. Не хочу“.
Пенсионерка замечает, что не присутствовала в суде по определению опеки, ее мнения никто не спрашивал, и она не понимает, почему кто-то посторонний решает, где ей жить.
Специалист по опеке Ангелика Армолик, которую назначили Лидии, говорит, что комментировать ситуацию подопечной не может из-за Закона о защите личных данных. Поэтому у „МК-Эстонии“ нет полной картины. Однако разберемся, можно ли сменить опекуна и какие вообще у него есть права.
Все решения – через суд
„Опекуна всегда назначает суд. Без возможности ознакомиться с постановлением суда комментировать конкретную ситуацию нельзя, поэтому я дам общий комментарий, который не относится к данному делу, – говорит присяжный адвокат Евгений Твердохлебов из Advokaadibüroo Vindex. – Если есть желание сменить опекуна или ограничить либо расширить его обязанности, каждый раз надо обращаться в суд. Человек может и сам
обратиться в суд в ситуации, когда ему назначают опекуна. Нужно заполнить бланк в канцелярии суда, и тогда человеку назначат бесплатного адвоката, который будет отстаивать в суде его интересы“.
Когда человеку назначают опекуна, продолжает Твердохлебов, ему также назначают и адвоката. И адвокат обязательно должен связаться со своим подопечным.
„Суд обязан заслушать как человека, которому назначают опекуна, так и самого опекуна. Это не обязательно только в том случае, если опекаемый не контактен – например, находится в коме, – уточняет присяжный адвокат. – Опекун может принимать некоторые решения, но ограничивать свободу своего подопечного, если это ограничение не связано с предотвращением вреда здоровью, жизни или имуществу, он не может. То есть человек сам способен решать, как он хочет проводить время и где. Если у человека, например, деменция, то опекун зачастую не может обеспечить человеку присмотр 24/7, поэтому обычно для его же блага устраивает опекаемого в учреждение по уходу“.
Насильно нельзя
Март-Пеэтер Эрсс, руководитель услуги службы консультирования местных самоуправлений Департамента социального страхования, объясняет, что местное самоуправление должно оценивать потребность человека в помощи и предлагать соответствующие услуги, рассматривая при этом разумные альтернативы.
„Важно выслушать пожелания человека и продумать, как их учесть. Насильно заставлять людей идти в дом престарелых нельзя. Если потребность в уходе настолько велика, что уход на дому больше не имеет смысла, можно постараться переубедить человека, – комментирует Эрсс. – Очевидно, что ни одно местное самоуправление не может предоставлять услуги на дому 24/7“.
Департамент социального страхования, отмечает Март-Пеэтер Эрсс, не может строить предположения на тему того, является ли в данной ситуации предпочтительным уход на дому или круглосуточный уход за больным вне дома, так как это зависит от потребностей конкретного лица.
„Все же хотим подчеркнуть, что человек не должен идти в дом престарелых только из-за плохой доступности услуг на дому. До тех пор, пока это разумно, необходимо стремиться обеспечивать уход в домашних условиях“, – обращает внимание чиновник.
Специалиста по опеке не выбирают
„Правовые основы установления опеки регулирует Закон о семье, и решение об установлении опеки принимает суд. Суд определяет задачи опекуна. Например, опека может быть установлена для обеспечения организации жизни человека, предоставления ему достойных условий, оказания необходимой поддержки, социальных и медицинских услуг и надзора“, – говорит руководитель сектора опеки Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения Аве Кивинукк.
Она объясняет, что опекунством занимается Таллиннская городская управа через сектор опеки Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения. Причем исходя из принципов организации этой работы, специалист по опеке и подопечный не выбирают друг друга: у сотрудников сектора - единые профессиональные и этические стандарты и принципы
работы. А в случае если поступит заявление о смене специалиста по опеке, по словам Кивинукк, его будут рассматривать исходя из конкретной ситуации. Но в практике сектора опеки до сих пор таких замен не происходило.
„Опекунство назначают на основании того, что человек не способен принимать оптимальные решения для защиты собственных интересов в тех областях, где право принятия решений принадлежит опекуну. Объем обязанностей опекуна определяется решением суда в пределах, установленных Законом о семье, а деятельность опекуна контролирует суд“, – рассказывает Аве Кивинукк.
Она добавляет, что потребности человека опекун не оценивает единолично. Оценка потребностей и средств к существованию основывается на заключении районной управы о потребности подопечного в помощи и последующем решении о предоставлении социальной помощи по уходу, а также, например, на выписке из заключения судебно-психиатрической экспертизы, заключении семейного врача и врача-специалиста.
„В зависимости от задач опекуна, определенных в постановлении суда, в его обязанности может входить принятие решения о помещении человека на попечение. При принятии решения опекун должен исходить из интересов подопечного“, – подчеркивает Аве Кивинукк.
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