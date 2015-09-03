Пенсионерку хотят отправить в учреждение по уходу против ее воли

Лидия – одинокая пенсионерка, ее муж и сын умерли, и она давно живет одна. Женщина рассказывает, что сначала из-за тромба лишилась одной ноги. Операция была неудачной, в итоге пошел некроз. Затем похожая ситуация повторилась и со второй ногой, которую ампутировали этой весной.

Четыре месяца по больницам

С тех пор, по словам пенсионерки, дома она не была. Из дома – в больницу, затем – в реабилитационный центр. Она отчаянно хочет вернуться в свою квартиру, где до этого успешно справлялась самостоятельно, но город в лице специалиста по опеке хочет направить женщину в учреждение по уходу.

„Я всегда справлялась самостоятельно, одной ноги у меня давно нет. Если надо, приходили друзья, знакомые, продукты приносили. Я и в туалет могла сама сходить, а не в памперсе гнила – сливала все в ведерко возле кровати, потом это выносили. И в холодильнике рядом с кроватью я могла брать то, что я хочу, а не то, что дадут. На коляску я как раньше садилась сама, так, уверена, и теперь сама сяду – руки-то работают, – заявляет пенсионерка. – Но уже четыре месяца меня насильно удерживают в больницах, не пускают домой. Я сказала работнику по опеке, что если сама не справлюсь, то попрошусь в дом по уходу. Но я хочу в свою квартиру. Это же мои проблемы, как я там буду справляться!“

Пенсионерка все время вспоминает, как хорошо ей жилось дома.

„У меня были праздники, и на дачу меня возили летом. А что я вижу в больнице уже четвертый месяц подряд? И что я увижу в доме по уходу? Дайте мне хотя бы попробовать пожить в квартире, – призывает Лидия. – Я знаю, что такое дом престарелых, видела. Не хочу“.

Пенсионерка замечает, что не присутствовала в суде по определению опеки, ее мнения никто не спрашивал, и она не понимает, почему кто-то посторонний решает, где ей жить.