Таллиннский ледовый холл Jeti закрывается навсегда

„Правильнее будет сказать, что ледовый холл Jeti закрылся окончательно в марте 2023 года, и нового сезона здесь не будет“, — сказал Ärileht председатель правления HK Hall OÜ Фред Рандвер.



Ледовый холл закрывают, чтобы освободить место для нового завода Ericsson. Гигант в области производства электроники инвестирует 155 миллионов евро и строит в Юлемисте новый технологический центр. Строительство начнется в 2024 году.



Тем не менее, без катков Таллинн не останется. „За последние годы HK Hall OÜ открыла новые катки в парке Тондираба (в 2021 году) и парке Мянни в Мустамяэ (в 2022 году), — говорит Рандвер. — Думаю, что в будущем появятся и другие“.

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