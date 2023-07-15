Таллиннский ледовый холл Jeti закрывается навсегда(6)
Действовавший в Таллинне ледовый холл Jeti осенью больше не откроется.
„Правильнее будет сказать, что ледовый холл Jeti закрылся окончательно в марте 2023 года, и нового сезона здесь не будет“, — сказал Ärileht председатель правления HK Hall OÜ Фред Рандвер.
Ледовый холл закрывают, чтобы освободить место для нового завода Ericsson. Гигант в области производства электроники инвестирует 155 миллионов евро и строит в Юлемисте новый технологический центр. Строительство начнется в 2024 году.
Тем не менее, без катков Таллинн не останется. „За последние годы HK Hall OÜ открыла новые катки в парке Тондираба (в 2021 году) и парке Мянни в Мустамяэ (в 2022 году), — говорит Рандвер. — Думаю, что в будущем появятся и другие“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.