Моторное топливо в Валга на 10 центов дешевле, чем в Тарту. Продавец объяснил почему

Если на заправке Olerex в Тарту бензин марки „95“ стоит 1,699 евро за литр, а дизельное топливо 1,499 евро, то в Валга на заправке той же сети можно залить в бак литр топлива соответственно за 1,544 и 1,384 евро.

Исполнительный директор Olerex Пирет Миллер отмечает, что вопрос ценообразования находится постоянно в центре внимания. По ее словам, цены на топливо формируются по схожей логике, что и на другие товары.

„Компонентами себестоимости моторного топлива являются закупочная цена с завода, расходы на терминал, государственные налоги, внутригосударственные логистические расходы, расходы по содержанию станций обслуживания и другие расходы по программе лояльности клиентов“, - перечислила Миллер.

Она добавила, что акцизный склад, откуда эстонское топливо поступает в свободный оборот, расположен в Таллинне, и внутригосударственные перевозки начинаются отсюда. На стоимость логистики влияют среди прочего объем установленных на заправке резервуаров, от этого зависит, как часто нужно подвозить топливо к месту назначения.

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