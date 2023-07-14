Член руководства Центристской партии Сирет Котка уходит из политики(8)
Член правления Центристской партии и председатель Ляэне-Вируского отделения партии Сирет Котка сообщила, что уходит из политики. Причиной она назвала новые вызовы.
Сирет Котка сказала порталу Delfi, что намерена принять новые вызовы. „В жизни есть момент, когда нужно сделать корректировку, и посмотреть какие имеются новые вызовы“, - сказала она.
По ее словам, с вызовами она уже определилась и сейчас просто будет двигаться по этим направлениям вперед.
Котка вступила в 2000 году в молодежную организацию Центристской партии, а с 2004 года является членом партии.
В данный момент Котка входит в правление Центристской партии, она к тому же является председателем партийного отделения Ляэне-Вирумаа и членом волостного собрания Вяйке-Маарья.
Котка также была депутатом Рийгикогу трех созывов.