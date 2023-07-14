Член руководства Центристской партии Сирет Котка уходит из политики

Сирет Котка сказала порталу Delfi, что намерена принять новые вызовы. „В жизни есть момент, когда нужно сделать корректировку, и посмотреть какие имеются новые вызовы“, - сказала она.

По ее словам, с вызовами она уже определилась и сейчас просто будет двигаться по этим направлениям вперед.

Котка вступила в 2000 году в молодежную организацию Центристской партии, а с 2004 года является членом партии.

В данный момент Котка входит в правление Центристской партии, она к тому же является председателем партийного отделения Ляэне-Вирумаа и членом волостного собрания Вяйке-Маарья.

Котка также была депутатом Рийгикогу трех созывов.