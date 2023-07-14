Глава военной разведки Эстонии: ВСУ все ближе к успеху
На состоявшейся сегодня пресс-конференции начальник Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг дал обзор хода войны в Украине. По его словам, российские войска большей частью измотаны, резервы заканчиваются, и Украина движется всё ближе к успеху, пишет Delfi.
„Вооруженные силы Украины (ВСУ — ред.) по-прежнему проводят наступательные операции и остались верны своей тактике. Продвигаются методично, спокойно, хирургически выбирая те участки и места, где проводить операции“, - сказал Гросберг.
От отметил, что украинцы еще не привлекли к операции все собранные и обученные для наступления силы.
„На северо-восточном направлении, в районе Святово и Купянска, где Российская Федерация больше всего атаковала, она добилась некоторого успеха“, - сказал Гросберг, но заметил, что до тактического прорыва там еще далеко. „По нашей оценке, их целью является вытянуть украинские резервы и некоторые подразделения из-под Бахмута“.
По словам эстонского полковника, за последние недели ВСУ удалось захватить ключевые позиции (возвышенности) на местности в Бахмуте, в результате чего они могут весь город контролировать своей артиллерией. Снабжение российских войск вооружениями и боеприпасами усложнилось.
По словам Гросберга, дислоцированные уже с весны к югу и к северу от Бахмута российские части воздушно-десантных войск в результате украинских операций несут потери, и не могут быть выведены в резерв или переброшены на другое направление.
Глава Разведцентра назвал воздушно-десантные части наиболее обученными подразделениями и обладающими сильным боевым духом, но такое постоянное их использование и давление со стороны украины в какой-то момент повлияет на их моральный и боевой дух.
Украинцы движутся всё ближе к успеху
На южном фронте украинцы расширили занимаемую территорию. Полковник отметил, что с самого начала наступательные действия в районе Запорожья и Великой Новоселовки были наиболее успешными.
„Точными ударами они продолжают изматывать глубокий тыл российской армии. На этой неделе удалось устранить очередного генерала РФ“, - напомнил Гросберг, имея в виду Олега Цокова.
Главный военный разведчик Эстонии обратил внимание на увольнение на текущей неделе командующего 58-й армии генерала Ивана Попова. „Причиной было очень честные высказывания и упреки в адрес генштаба, что подтвердила и утечка аудиозаписей, где Попов говорит, в каком состоянии находится его армия, пытаясь противостоять атакам ВСУ“, - сказал Гросберг.
Главной проблемой Попов считает отсутствие у России контрбатарейной борьбы и превосходство противника в артиллерии. По его словам, это приводит к массовой гибели и увечьям солдат. Попов также говорил о необходимости ротации.
По словам Гросберга из этого можно сделать вывод, что резервы у российских вооруженных сил или очень маленькие и находятся на исходе, или вовсе закончились.
Гросберг считает, что украинцы находятся в шаге от того, чтобы дожать противника и добиться большого успеха.
Подразделения ЧВК „Вагнер“ в движении
В конце пресс-конференции начальник Разведцентра Сил обороны сказал пару слов о военных ЧВК „Вагнер“.
За последнюю неделю подразделения „Вагнера“ якобы сдали свое вооружение, в том числе тяжелое, российскому Министерству обороны. Были первые признаки того, что личный состав начал выходить из Украины и по всей вероятности взял курс на Беларусь.
Гросберг отметил, что после мятежа „Вагнера“, в российской армии была проведена большая кадровая чистка, за последние недели было задержано не менее 13 старших офицеров, около 15 офицеров были уволены, так как они тем или иным образом были связаны с мятежом или его поддерживали.
„Такие действия не были сюрпризом, это ожидалось. Видимо, у Путина был готов список, и теперь устраняются те, кого больше нельзя считать благонадежным“, - сказал Гросберг.