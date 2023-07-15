„Ты говоришь с русским акцентом“: слова припарковавшегося в неположенном месте курьера возмутили пользователей соцсетей

„Пост интересен тем, как ведет себя курьер магазина Selver. Оказывается, в нашей стране акцент — это уже проблема. А дальше что? Скоро это станет преступлением?“ — поясняет свои переживания читатель.

Сам же предмет поста с национальностью и языком никак не связан. Его автор решил поднять проблему парковки в неположенном месте — а именно на местах для инвалидов. „Это становится все большей проблемой в Таллинне, места для людей с ограниченными возможностями все чаще занимают те, у кого нет в этом никакой необходимости“, — пишет автор. Он также цитирует слова старейшины района Кесклинн Моники Хауканымм: „Самые серьезные нарушения правил парковки происходят в местах для инвалидов. Необходимо положить конец подлой привычке курьеров, развозящих еду, парковаться на местах для инвалидов“.

Для привлечения внимания к проблеме автор ролика провел эксперимент — вышел с камерой на парковку Ülemiste и стал фиксировать все нарушения. С одним из водителей, решивших припарковаться в неположенном месте, автор ролика даже решил пообщаться, в ходе чего и возник вопрос акцента. Оппонентом автора видео оказался курьер Selver, который сначала заявил, что ему нужно лишь выгрузить товары, а потом и вовсе изобразил непонимание, сославшись на акцент говорящего.

RusDelfi связался с представителями Selver и попросил прокомментировать ситуацию. Представитель отдела маркетинга Selver Юрг Самель подчеркнул недопустимость парковки сотрудников на местах для инвалидов. „Курьерам об этом неоднократно говорилось, и конкретному работнику об этих принципах напомнят еще раз. Несомненно, это досадный инцидент“.

С недопустимостью парковки в неположенном месте все ясно, а как же обеспокоенность нашего читателя относительно указания на русский акцент? RusDelfi попросил юриста Софью Певзнер прокомментировать ситуацию и определить, присутствуют ли в данном случае элементы дискриминации.