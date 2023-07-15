„Ты говоришь с русским акцентом“: слова припарковавшегося в неположенном месте курьера возмутили пользователей соцсетей(71)
В редакцию RusDelfi обратился мужчина, обеспокоенный поведением курьера Selver. Так, на появившемся в соцсетях видео молодой человек паркуется в неположенном месте (на месте для людей с инвалидностью). Мужчина, который решил заснять происходящее, обратился к нарушителю с вопросом, является ли тот инвалидом. В ответ курьер указал мужчине на его русский акцент и отказался с ним разговаривать.
„Пост интересен тем, как ведет себя курьер магазина Selver. Оказывается, в нашей стране акцент — это уже проблема. А дальше что? Скоро это станет преступлением?“ — поясняет свои переживания читатель.
Сам же предмет поста с национальностью и языком никак не связан. Его автор решил поднять проблему парковки в неположенном месте — а именно на местах для инвалидов. „Это становится все большей проблемой в Таллинне, места для людей с ограниченными возможностями все чаще занимают те, у кого нет в этом никакой необходимости“, — пишет автор. Он также цитирует слова старейшины района Кесклинн Моники Хауканымм: „Самые серьезные нарушения правил парковки происходят в местах для инвалидов. Необходимо положить конец подлой привычке курьеров, развозящих еду, парковаться на местах для инвалидов“.
Для привлечения внимания к проблеме автор ролика провел эксперимент — вышел с камерой на парковку Ülemiste и стал фиксировать все нарушения. С одним из водителей, решивших припарковаться в неположенном месте, автор ролика даже решил пообщаться, в ходе чего и возник вопрос акцента. Оппонентом автора видео оказался курьер Selver, который сначала заявил, что ему нужно лишь выгрузить товары, а потом и вовсе изобразил непонимание, сославшись на акцент говорящего.
RusDelfi связался с представителями Selver и попросил прокомментировать ситуацию. Представитель отдела маркетинга Selver Юрг Самель подчеркнул недопустимость парковки сотрудников на местах для инвалидов. „Курьерам об этом неоднократно говорилось, и конкретному работнику об этих принципах напомнят еще раз. Несомненно, это досадный инцидент“.
С недопустимостью парковки в неположенном месте все ясно, а как же обеспокоенность нашего читателя относительно указания на русский акцент? RusDelfi попросил юриста Софью Певзнер прокомментировать ситуацию и определить, присутствуют ли в данном случае элементы дискриминации.
„Дискриминация по признаку национальности — это когда с человеком обращаются хуже, чем с остальными, по причине того, что он является представителем той или иной национальности. Национальность человека – это признак, который нельзя изменить, ведь с ним рождаются. Человек не может выбирать, какой он национальности. Дискриминация, то есть менее благоприятное обращение по признаку национальности, запрещена законом. Также запрещается приказывать кому-то дискриминировать других людей по признаку их национальности. Конституция Эстонской Республики устанавливает, что никого нельзя дискриминировать из-за его национальности – ни в трудовой жизни, ни в профессиональном обучении, ни в членстве в объединении работников или работодателей, ни в образовании, ни при доступе к социальному обеспечению, услугам здравоохранения и социальному страхованию. Дискриминация по признаку национальности имеет место также, когда учитель говорит ученикам в школе, что, например, эстонцы глупые или что русские ленивые. Унижение кого-то по признаку его национальности является дискриминацией.
Исходя из данного видео, действительно было указано, что с оператором не будут говорить по причине того, что он не говорит по-эстонски (а затем — что говорит с акцентом). Косвенно это может быть основанием для дискриминации по национальному признаку. Однако, тут возникает вопрос, а должен ли в принципе был водитель говорить с автором видео и на каком основании проводилась съемка“.
Сам автор видео поясняет, что действует на благо общества: „Смысл всего этого — показать обществу, что такая проблема существует — не только на инвапарковках, а также на тротуарах, велополосах, на газонах. Общество должно понять, насколько нелепо это выглядит со стороны. А также осознать то, что любой прохожий может вытащить мобильник из кармана и заснять правонарушение“.
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