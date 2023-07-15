Зарплата 5 евро в час | Украинцы вкалывают, эстонцы отстают. Фермер: никто не пойдет собирать клубнику даже за большую зарплату!

„Идите к черту, я больше не могу!“ — кричит одна из эстонок. Сейчас вторая половина дня, кто его знает, сколько уже длится наш рабочий день — он начался между 7 и 8 часами утра. Грохочет трактор, идет дождь, капли воды отскакивают от клубничных листьев и летят в лицо. Над пплатформой с лежаками сборщиков есть крыша, но руки и ноги все равно мокрые. Вместе со мной собирают клубнику семь эстонцев и три украинки.