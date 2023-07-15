Зарплата 5 евро в час | Украинцы вкалывают, эстонцы отстают. Фермер: никто не пойдет собирать клубнику даже за большую зарплату!(4)
„Ощущение, как будто я попала под поезд“, — такой была моя первая мысль после дня, проведенного в качестве сборщика на клубничном поле Marimarta. По словам опытных украинок, грудная клетка болит несколько дней, потом привыкаешь. Также становится понятно, почему предпочтение отдается украинским работникам — они действительно в разы проворнее „воскресных сборщиков“.
„Идите к черту, я больше не могу!“ — кричит одна из эстонок. Сейчас вторая половина дня, кто его знает, сколько уже длится наш рабочий день — он начался между 7 и 8 часами утра. Грохочет трактор, идет дождь, капли воды отскакивают от клубничных листьев и летят в лицо. Над пплатформой с лежаками сборщиков есть крыша, но руки и ноги все равно мокрые. Вместе со мной собирают клубнику семь эстонцев и три украинки.
Украинка Ира, оператор сборочной платформы, „бригадир“, учит менее опытных сборщиков. Она следит за качеством ягод, смотрит, какие ягоды мы собрали в ящики, плохие выбрасывает. Командует одному парню встать, бросается на его место, учит, как делать правильно.