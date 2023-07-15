Новости Эстонии
15.07.2023, 16:30

Зарплата 5 евро в час | Украинцы вкалывают, эстонцы отстают. Фермер: никто не пойдет собирать клубнику даже за большую зарплату!

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Работа сборщика требует ловких пальцев и большого терпения. Слева — журналист Maaleht Майкен Мяги.
Работа сборщика требует ловких пальцев и большого терпения. Слева — журналист Maaleht Майкен Мяги.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

„Ощущение, как будто я попала под поезд“, — такой была моя первая мысль после дня, проведенного в качестве сборщика на клубничном поле Marimarta. По словам опытных украинок, грудная клетка болит несколько дней, потом привыкаешь. Также становится понятно, почему предпочтение отдается украинским работникам — они действительно в разы проворнее „воскресных сборщиков“.

„Идите к черту, я больше не могу!“ — кричит одна из эстонок. Сейчас вторая половина дня, кто его знает, сколько уже длится наш рабочий день — он начался между 7 и 8 часами утра. Грохочет трактор, идет дождь, капли воды отскакивают от клубничных листьев и летят в лицо. Над пплатформой с лежаками сборщиков есть крыша, но руки и ноги все равно мокрые. Вместе со мной собирают клубнику семь эстонцев и три украинки.

Украинка Ира, оператор сборочной платформы, „бригадир“, учит менее опытных сборщиков. Она следит за качеством ягод, смотрит, какие ягоды мы собрали в ящики, плохие выбрасывает. Командует одному парню встать, бросается на его место, учит, как делать правильно.

Руки и глаза“! Руки и глаза!„ Руки и глаза все время работают. Тянешь куст клубники к себе, срываешь только крупные блестящие красные ягоды. Такие, которые

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