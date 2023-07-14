14.07.2023, 15:45
ФОТО | Самокаты Bolt оказались припаркованы… на дереве(1)
ФОТО: Erakogu
В группе, объединяющей в социальной сети жителей столичного района Нымме, появилась фотография висящих на дереве самокатов.
На фотографии видно, что кто-то собрал все находящиеся поблизости самокаты и повесил их на дерево.
Видно, что пять самокатов фирмы Bolt и один - компании Tuul припаркованы на дереве. Еще два лежат под деревом.
Многие участники группы с юмором комментируют фотографию. Один из комментаторов предположил, что это в Раквере уже нарядили новогоднюю елку. Другой предложил похожим образом решить проблему парковки автомобилей…
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