ФОТО | Самокаты Bolt оказались припаркованы… на дереве

На фотографии видно, что кто-то собрал все находящиеся поблизости самокаты и повесил их на дерево.

Видно, что пять самокатов фирмы Bolt и один - компании Tuul припаркованы на дереве. Еще два лежат под деревом.

Многие участники группы с юмором комментируют фотографию. Один из комментаторов предположил, что это в Раквере уже нарядили новогоднюю елку. Другой предложил похожим образом решить проблему парковки автомобилей…

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