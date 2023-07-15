15.07.2023, 20:50
Скандал вокруг Olerex: при черном сценарии штраф грозит и Эстонии(1)
ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA
Центральная криминальная полиция и Департамент окружающей среды расследуют, представила ли топливная компания Olerex ложные данные и выполнила ли она требования по биотопливу. Если выяснится худшее, и будет установлено, что имело место уклонение от выполнения требований, то это может привести к неприятностям для Эстонии и со стороны Европы.
Задача Европейской комиссии — следить за выполнение правовых актов Европейского союза. Присяжный адвокат юридической фирмы PwC Legal Имби Юрген подтвердил изданию Ärileht, что если Эстония не обеспечит применение требований директивы о возобновляемой энергии, то Комиссия может возбудить в отношении Эстонии соответствующее производство о нарушении.