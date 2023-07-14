ФОТО И ВИДЕО | В столкновении поезда и автомобиля погиб 4-летний ребенок

Центр тревоги получил сообщение о произошедшем на переезде Метсавахи столкновении поезда и легкового автомобиля в 13:40.

По первоначальным данным, автомобиль Subaru Forester, которым управлял 34-летний мужчина, пересекал железнодорожный переезд Метсавахи и водитель не заметил приближавшийся к нему слева, то есть со стороны Таллинна, пассажирский поезд. В результате столкновения тяжело пострадал находившийся в автомобиле 4-летний мальчик, который, несмотря на усилия медиков, скончался на месте происшествия. Второй пассажир Subaru, 23-летний мужчина, не пострадал. Водителя автомобиля медики доставили в больницу на осмотр.

Находившиеся в двигавшемся из Таллинна в сторону Рапла поезде люди в результате столкновения не пострадали.

Обстоятельства трагического ДТП выяснят в ходе уголовного делопроизводства.

Находившийся на месте происшествия читатель Delfi описал, что автомобиль врезался в поезд сбоку. На месте было несколько бригад пожарных, полиции и скорой помощи. По описанию читателя, поезд долго подавал сигнал и затем резко затормозил. Пассажир видел в окно, как автомобиль отлетел в сторону от поезда.

На сайте Elron написано, что поезд Таллинн-Рапла заменен автобусом.

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