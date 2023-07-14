Еврокомиссия подает на Эстонию в суд

Страны-участницы должны были принять и обнародовать необходимые меры для обеспечения полного внедрения директивы в государственное законодательство до 4 февраля 2021 года. На сегодняшний день Эстония комиссии о мерах по внедрению не сообщала, в связи с чем комиссия решила обратиться в суд ЕС.

Директива наделяет ведомства, ответственные за соблюдение принципов конкурентоспособности, полномочиями для лучшего обеспечения соблюдений правил конкуренции Европейского союза.

При этом претензии к Эстонии есть не только в связи с директивой о конкуренции. Европейская комиссия решила начать процессуальные действия по нарушениям и направить официальное письмо Эстонии, Литве и Словении в связи с тем, что эти страны не полностью приняли директиву о процессуальных гарантиях для детей, которые являются подозреваемыми или обвиняемыми в уголовных делах.

Кроме этого, комиссия решила направить обоснованное заключение Бельгии, Венгрии и Эстонии в связи с тем, что эти страны должным образом не внедрили директиву о праве на адвоката и праве сообщать о своем задержании.

Еще одно обоснованное заключение было направлено Эстонии, Ирландии, Кипру, Латвии, Люксембургу и Польше в связи с тем, что эти страны не приняли нормы ЕС, предусмотренные директивой о представительских исках.

В сфере воздушного транспорта Европейская комиссия приняла решение начать процессуальные действия по нарушениям и направила официальное письмо в Чехию, Данию, Германию, Эстонию, Ирландию, Грецию, Хорватию, Италию, Кипр, Литву, Венгрию, Нидерланды, Португалию , Словения, Словакия, Финляндия и Швеция, поскольку эти страны не обеспечили исполнение определенных требований со стороны причастных групп, участвующих в оперативной летной деятельности.

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