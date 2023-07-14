В Таллинне откроется вторая стена для легального граффити

В мае 2022 года в Таллинне на бетонной стене виадука на Пярнуском шоссе была открыта первая стена для легального нанесения граффити, а уже завтра, 15 июля, опытные художники и интересующиеся искусством ребята распишут стену, расположенную неподалеку от Пальяссааре теэ, 2, в Пыхья-Таллинне.

„По расположенной рядом с Пальяссааре теэ стене для легальной росписи можно судить о том, что граффити остается популярным среди молодежи, а потребность в наличии мест для легальной настенной росписи высока. Между граффити и пачканьем стен краской большая разница - надеемся, что создание подобных возможностей поспособствует сокращению числа нелегальных граффити на общественной и частной собственности в городском пространстве“, - сказал вице-мэр Тийт Терик.

Стена для легального граффити будет доступна для всех заинтересованных в любое время. Там в безопасных условиях попрактиковаться и выразить себя смогут и те, кто только открыл для себя увлечение граффити, и опытные художники в области streetart. Стена для легального граффити не ограничивает творчества художников и поддерживает стремление к выражению своего мнения. Художник может нарисовать изображение, которое впоследствии смогут перекрыть своим рисунком другие – таким образом функционирует легальная стена для граффити. С инструкцией по использованию стены можно ознакомиться на месте.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в районе за последние два года развилось активное сотрудничество с художниками, работающими в этой технике. „Прежний опыт показывает, что интерес молодежи к граффити растет. Стена для легального нанесения граффити создает возможность для самовыражения, и я надеюсь, что это сократит появление рисунков в неподходящих для этого местах“, - сказала Пихлап.

Идея создания легальной стены для граффити инициирована отделом работы с молодежью Таллиннского департамента образования в сотрудничестве с управой района Пыхья-Таллинн и Hundipea OÜ.

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