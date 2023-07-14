БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ | Иностранцы ходят по домам и просят дать работу. Это может плохо закончиться

Например, пару недель назад один молодой человек написал, что его отец заметил, что вокруг забора ходит смуглый мужчина. Jтец автора поста решил прогуляться по округе и увидел, что подозрительный человек заглядывает и к соседям. „Спросил, что он тут делает, и он ответил по-русски, что смотрит, кому надо отремонтировать крышу, – говорится в публикации. – Решил на всякий случай его сфотографировать, но он ловко закрыл лицо телефоном. Удалось сфотографировать машину“.

Что это: паранойя, или Эстонию действительно заполонили с плохими намерениями?

Недобрые намерения

По словам директора дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла, проблема бросается в глаза, если изучить публикации в различных группах в социальных сетях, объединяющих жителей тех или иных населенных пунктов. „Если зайти в 20–30 групп, станет понятно, что сомнительные люди замечены почти в каждом уголке Эстонии“, – сказал он и добавил, что летом многие живут на дачах, поэтому злоумышленники нацелились на частные дома и квартиры.

Руководитель процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс подтвердил, что в последнее время в полицию стало поступать больше сообщений о том, что иностранцы просят местных жителей дать им работу или просто бродят среди домов. „Каждый год перед началом летнего периода на улицах и парковках магазинов Эстонии появляются люди из Южной Европы, намерения которых нельзя назвать добрыми“, – отметил он.

В социальных сетях пишут о том, что во дворах или сараях воруют как самокаты с мотором, так и электросамокаты. Местные жители рассуждают в комментариях, что к кражам могут быть причастны иностранцы, которые за несколько дней до этого бродили по округе и заглядывали во дворы.