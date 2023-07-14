В Йыхви ехавший на велосипеде мальчик попал под машину

Авария произошла 13 июля, около 19:56 возле Кесквяльяк, 4а в Йыхви, где 10-летний мальчик на велосипеде не снизил скорость, пересекая пешеходный переход, и не убедился в том, что пересекать дорогу безопасно, и в результате столкнулся с автомобилем Honda CR-V, которым управлял 61-летний мужчина.