14.07.2023, 10:45
В Йыхви ехавший на велосипеде мальчик попал под машину
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в Йыхви мальчик, пересекавший пешеходный переход на велосипеде, попал под машину.
Авария произошла 13 июля, около 19:56 возле Кесквяльяк, 4а в Йыхви, где 10-летний мальчик на велосипеде не снизил скорость, пересекая пешеходный переход, и не убедился в том, что пересекать дорогу безопасно, и в результате столкнулся с автомобилем Honda CR-V, которым управлял 61-летний мужчина.
Велосипедиста доставили в больницу.
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