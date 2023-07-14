14.07.2023, 10:15
Автомобиль съехал с дороги и перевернулся: находившийся рядом пьяный мужчина утверждает, что за рулем был не он
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в Тартумаа легковой автомобиль попал в аварию, но кто им управлял, пока остается до конца неясным.
В четверг, 13 июля, в 03:24 в центр тревоги поступило сообщение об аварии на 29 км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме в волости Элва в Тартумаа, где легковой автомобиль Dacia Logan съехал с дороги влево и перевернулся на правый бок.
Полиция проверила 58-летего мужчину с признаками алкогольного опьянения, который двигался рядом по дороге. Он признал, что находился в этом автомобиле, но утверждал, что за рулем не был.
Мужчину доставили в больницу.
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