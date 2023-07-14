ФОТО и ВИДЕО | Правление центристов собралось рано утром, чтобы обсудить судьбу партии. Кылварт созвал пресс-конференцию

Смотрите видео!

Помимо прочего, на собрании было решено, что внеочередной конгресс партии для избрания нового председателя состоится 10 сентября в Пайде.

Михаил Кылварт сказал на пресс-конференции, что его желание — чтобы партия спокойно продолжала делать свое дело. „Мы не пришли сюда выяснять отношения или решать, кто прав, кто виноват. Мы должны спокойно идти дальше“, - отметил Кылварт. Он подчеркнул, что данная пресс-конференция не является официальной пресс-конференцией Центристской партии, это пресс-конференция отдельных членов правления партии.

Если ранее конгресс планировалось провести в августе, то в итоге дату перенесли на сентябрь. Об этом попросили 14 региональных руководителей из 26, и правление пошло им навстречу. Будет ли кто-то кроме Кийка и Кылварта баллотироваться в председатели партии, пока точно неизвестно.

Руководитель Сааремааского округа партии Михкель Ундрест подчеркнул, что в Центристской партии нет и не может быть разных ответвлений (т. н. крыло Кийка и крыло Кылварта), и политическая сила должны быть единой.

Утром фотограф Delfi запечатлел возле партийного офиса Вадима Белобровцева и Андрея Коробейника. Внутри к тому моменту уже были Юри Ратас, Танель Кийк, Михаил Кылварт и Лаури Лаатс. Остальные члены правления участвовали дистанционно.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.