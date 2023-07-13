Несчастный случай на рабочем месте: на бетонном заводе в Мяннику погиб мужчина

10 июля около 15:00 полиция получила сообщение о том, что на заводе в столичном районе Нымме произошел инцидент, в результате которого погиб 66-летний мужчина. Согласно первоначальнвм данным, произошел несчастный случай на рабочем месте, сообщили Delfi в полиции.