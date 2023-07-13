Комиссия по делам ЕС Рийгикогу посетила Украину: „наступление усталости от войны недопустимо“
Комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза посетила Украину с визитом, в ходе которого выразила поддержку в проведении реформ, необходимых для начала переговоров по присоединению к ЕС, и подчеркнула, что наступление усталости от войны – морально недопустимо.
„Все встречи были крайне эмоциональны и трогательны. Из всех стран Европы наша комиссия первой посетила именно Украину, чтобы было очень высоко оценено принимающей стороной. Несмотря на войну, должностные лица Украины и депутаты Верховной Рады с необычайной скоростью и энтузиазмом выполняют все рекомендации Европейской комиссии. Мы также рассмотрели вопросы, в которых Украине все еще предстоит проделать домашнюю работу для начала переговоров о присоединении к ЕС“, – сказала председатель комиссии по делам Европейского союза Лийза Пакоста.
По ее словам, крайне важны план восстановления Украины и возможность финансировать эти работы в том числе за счет замороженных российских активов. „Мы поделились и продолжим делиться нашим опытом и решениями как в части процесса присоединения к ЕС, так и в части повседневной деятельности в настоящее время. Крайне важна и работа, которую представители Эстонии проделывают для убеждения других стран, например, в важности справедливого и быстрого суда над российскими военными преступниками. Эстония также может убедить других в том, насколько неправильным было бы наступление усталости от войны как с точки зрения морали, так и для нашего единого европейского ценностного пространства“, – сказала Пакоста.
Член комиссии по делам Европейского союза Танель Кийк отметил, что смелость и стойкость народа Украины при защите своего государства и жителей достойны восхищения. „Мы увидели это на встречах с государственными служащими, представителями добровольческих организаций и руководителями местных самоуправлений. Они – настоящие патриоты своей страны. Обязанность Эстонии и всего свободного мира – непреклонно поддерживать Украину в достижении победы в войне, восстановлении территориальной целостности и ведении работ по реконструкции и послевоенному восстановлению государства“, – сказал он.
Делегация пробыла в Украине с понедельника по среду. В ходе визита в Киеве члены делегации встретились с председателем комиссии по евроинтеграции Верховной Рады Иванной Климпуш-Цинцадзе и заместителем председателя Вадимом Галайчуком, заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийнисом, уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом, представителем бюро заместителя премьер-министра по вопросам Европы и евроатлантической интеграции Иваном Нагорняком, представителями Министерства инфраструктуры, а также с руководителем депутатской группы Верховной Рады по парламентским связям с Эстонией Арсением Пушкаренко. Комиссия также встретилась с послом ЕС Матти Маазиком и представителем ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом. С представителями Центра гражданских свобод, Крымской платформы и НКО „Truth Hounds“ делегация обсудила ситуацию в сфере прав человека на временно оккупированных украинских территориях, а также дополнительные возможности Эстонии помочь Украине в сфере гражданского общества.
После встречи с губернатором Житомирской области Виталием Бунечко и мэром Малина Александром Сытайло члены Рийгикогу посетили расположенный в центре Малина разрушенный мост, в реконструкции которого участвует и Эстония. Депутаты также посетили построенный Эстонией в Овруче детский сад с бомбоубежищем и центр детского творчества и встретились с мэром Овруча Иваном Корудом. Делегация комиссии также посетила памятник погибшим в войне детям в Киеве, встретилась с директором музея Второй мировой войны и ознакомилась с подробной экспозицией, посвященной российской агрессии против Украины и удалению из городского пространства советской символики.
Помимо Пакосты и Кийка в визите также приняли участие члены комиссии по делам Европейского союза Арво Аллер, Майдо Руусманн, Луиза Рыйвас и Кристо Энн Вага.