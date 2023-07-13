Комиссия по делам ЕС Рийгикогу посетила Украину: „наступление усталости от войны недопустимо“

„Все встречи были крайне эмоциональны и трогательны. Из всех стран Европы наша комиссия первой посетила именно Украину, чтобы было очень высоко оценено принимающей стороной. Несмотря на войну, должностные лица Украины и депутаты Верховной Рады с необычайной скоростью и энтузиазмом выполняют все рекомендации Европейской комиссии. Мы также рассмотрели вопросы, в которых Украине все еще предстоит проделать домашнюю работу для начала переговоров о присоединении к ЕС“, – сказала председатель комиссии по делам Европейского союза Лийза Пакоста.

По ее словам, крайне важны план восстановления Украины и возможность финансировать эти работы в том числе за счет замороженных российских активов. „Мы поделились и продолжим делиться нашим опытом и решениями как в части процесса присоединения к ЕС, так и в части повседневной деятельности в настоящее время. Крайне важна и работа, которую представители Эстонии проделывают для убеждения других стран, например, в важности справедливого и быстрого суда над российскими военными преступниками. Эстония также может убедить других в том, насколько неправильным было бы наступление усталости от войны как с точки зрения морали, так и для нашего единого европейского ценностного пространства“, – сказала Пакоста.

Член комиссии по делам Европейского союза Танель Кийк отметил, что смелость и стойкость народа Украины при защите своего государства и жителей достойны восхищения. „Мы увидели это на встречах с государственными служащими, представителями добровольческих организаций и руководителями местных самоуправлений. Они – настоящие патриоты своей страны. Обязанность Эстонии и всего свободного мира – непреклонно поддерживать Украину в достижении победы в войне, восстановлении территориальной целостности и ведении работ по реконструкции и послевоенному восстановлению государства“, – сказал он.