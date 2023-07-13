Финансовая инспекция нашла в деятельности Bondora нарушения и вынесла предписание

Компании дали время до августа исправить нарушения. Если этого не будет сделано, регулятор оставляет за собой право оштрафовать платформу (размер штрафа определится позже).

Фининспекция считает этот аспект важным, поскольку эффективное определение кредитоспособности позволяет убедиться в том, что кредит не возьмут люди, которые не в состоянии его вернуть.

Исполнительный директор Bondora Пяртель Томберг утверждает, что инвесторам бояться нечего, и это предписание носит сугубо технический характер и вызвано лишь тем, что Финансовая инспекция изменила или расширила свои критерии оценки принципов разумного кредитования.

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