ВИДЕО | Кая Каллас о саммите НАТО: все шаги для того, чтобы принять Украину в НАТО при малейшей возможности

„Во-первых, есть Совет Украина — НАТО, который провел вечера первое заседание, где Украина является за столом равным партнером, это так сказать аналог статьи 4 Устава НАТО, где говорится о том, что можно инициировать консультации“, - сказала Каллас и добавила, что на пути членства Украины в НАТО исчезла программа действий, потому что Украина уже выполнила много условий, и это должно ускорить процесс.

В третьих, по словам Каллас, движению Украины в члены альянса будет способствовать то, что министры иностранных дел стран-членов будут регулярно пересматривать и, так сказать, подталкивать процесс вперед.

Каллас сказала, что понимает фрустрацию Украины по поводу того, что обещать членство сейчас из-за войны невозможно.

„На самом деле эта фрустрация смягчена именно по той причине, что все крупные союзники показали своими действиями, что мы - за Украину, чтобы они могли выиграть эту войну. Во-вторых, в то же время мы делаем все остальные конкретные шаги, чтобы когда война закончится и представится малейшее окно возможностей, чтобы принять Украину в члены НАТО, то мы примем ее“, - сказала Каллас.

Что касается принятых на саммите формулировок и споров вокруг них, то, как сказала Каллас, в НАТО входит 31 страна, поэтому обсуждения заняли много времени, но между союзниками всё-таки существует консенсус.

„Важно, что мы достигли компромисса, важно и то, что если мы его достигли, то это будут не только слова на бумаге, но за этим последуют и содержательные действия. Это на самом деле самое важное для Украины“, - отметила Каллас.

В прессе упоминалось, что Эстония и Латвия были странами, которые не провели с президентом США Джо Байденом двусторонних встреч. По словам Каллас, двусторонних встреч не было у большинства стран. Она добавила, что у нее зато было содержательное обсуждения ряда вопросов с госсекретарем США, так что отношения с союзниками очень хорошие.

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