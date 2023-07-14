На российско-эстонской границе новый кризис: чтобы люди не умерли от истощения, еду и воду на нейтральную полосу передают попутками

Россия обвиняет в кризисе Латвию и Эстонию

Ситуация на эстонско-российской границе в районе пограперехода „Койдула“ стала усложняться в первых числах июля. Уже тогда появились тревожные сообщения в различных чатах и публиках: „Все границы забиты. Россияне мучают граждан Украины по несколько суток. Готовьтесь тщательно, если решили ехать у Россию. Тем более, если вы с детьми“.

Правда, как оказалось, в данной ситуации оказались не только украинцы, но и граждане Молдовы. По данным Департамента полиции и погранохраны, в последние дни из Эстонии в РФ передвигается в среднем 140 граждан Украины и 80 граждан Молдовы в день. В прошлом году в это же время эти цифры составляли соответственно 80 и 23. Преимущественно это не те люди, которые получили в Эстонии временную защиту, а прибывающие из других стран ЕС, которые направляются домой на оккупированные Россией территории.

И если ситуация с пешим прохождением пока сложная, но стабильная, то те, кто едет на машине попадают в настоящий ад.

„Если в начале июня на восточной границе возникли длинные очереди из желающих пересечь российскую границу на автомобиле, то в последние недели существенно выросли также очереди переходящих границу пешком. Очереди вызваны пограничной охраной России, которая проводит пограничный контроль значительно медленнее обычного“, — уверяют в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии.