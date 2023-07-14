На российско-эстонской границе новый кризис: чтобы люди не умерли от истощения, еду и воду на нейтральную полосу передают попутками(46)
Желающие пересечь границу эстонско-российскую границу в районе пограничного пункта „Койдула“ на автомобиле стоят в очереди по 2–4 дня. Чаще всего на нейтральной полосе, где нет кафе и магазинов. Из-за истощения и обезвоживания людям становится плохо, но российская сторона не только не спешит побыстрее пропускать, но даже не вызывает по требованию скорую помощь. Пограничники возвращают этих ожидающих на эстонскую сторону, где помогают уже эстонские экстренные службы. К ситуации подключились и волонтеры: они пытаются передавать воду, еду, а также кастрюли, чайники и газовые конфорки. В новом пограничном кризисе разбирался RusDelfi.
Россия обвиняет в кризисе Латвию и Эстонию
Ситуация на эстонско-российской границе в районе пограперехода „Койдула“ стала усложняться в первых числах июля. Уже тогда появились тревожные сообщения в различных чатах и публиках: „Все границы забиты. Россияне мучают граждан Украины по несколько суток. Готовьтесь тщательно, если решили ехать у Россию. Тем более, если вы с детьми“.
Правда, как оказалось, в данной ситуации оказались не только украинцы, но и граждане Молдовы. По данным Департамента полиции и погранохраны, в последние дни из Эстонии в РФ передвигается в среднем 140 граждан Украины и 80 граждан Молдовы в день. В прошлом году в это же время эти цифры составляли соответственно 80 и 23. Преимущественно это не те люди, которые получили в Эстонии временную защиту, а прибывающие из других стран ЕС, которые направляются домой на оккупированные Россией территории.
И если ситуация с пешим прохождением пока сложная, но стабильная, то те, кто едет на машине попадают в настоящий ад.