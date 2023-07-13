Департамент здоровья: есть подозрение, что на пляже Пирита появились сине-зеленые водоросли

„Сине-зеленые водоросли образуют едва заметные глазу зеленые или желто-зеленые колонии — маленькие ниточки или с крупинку манки, в большом количестве они делают воду неприятно вязкой. Просим не ходить купаться до того, как Департамент здоровья не получит результаты анализов“, - призвал старейшина Пирита Кайдо Саарнийт.

При теплой погоде сине-зеленые водоросли распространяются быстро.

Отравиться токсинами сине-зеленых водорослей можно, проглотив воду, в которой есть такие водоросли. Особому риску отравления подвергаются маленькие дети, пожилые люди, домашние животные и скот. Собакам, чтобы отравиться, достаточно вылизать шерсть после купания в содержащей сине-зеленые водоросли воде.

Симптомы отравления сине-зелеными водорослями могут быть схожи с симптомами обычного гриппа: покраснение кожи и глаз, плохое самочувствие и диарея, температура, насморк и кашель, боли в мышцах, жжение и трещины на губах, головокружение.

Во время сезона сине-зеленых водорослей купающимся перед заходом в воду нужно убедиться в том, что она чистая. На наличие сине-зеленых водорослей может указывать то, что вода стала желтовато-зеленой, в ней плавают заметные глазу частички растений, а кромка берега покрыта густой зеленой массой с затхлым запахом.

В случае контакта с водой, содержащей сине-зеленые водоросли, ее следует смыть с тела чистой водой и особенно тщательно промыть глаза.

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