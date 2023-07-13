Elron рассматривает возможность открытия новых линий в Таллинне и его окрестностях

„С целью улучшить движение в Таллинне мы рассматривали и планировали такие линии как Юлемисте-Копли, Юлемисте-Виймси-Мийдуранна, Маарду-Виймси, Кейла-Юлемисте“, – цитирует Эренпрейса rus.err.

По его словам, для этих линий можно было бы задействовать старые дороги для грузовых перевозок, поскольку во многих местах рельсы сохранились.

Кроме того, планируется строительство терминала в Кристийне, что позволит пассажирским поездам работать со столичным общественным транспортом как единое целое.

В 2024 году Elron получит новые поезда Škoda. Их выход на линии запланирован на первую половину 2025 года.

„Все места в новых поездах будут пронумерованы“, – сообщил Эренпрейс.

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