15.07.2023, 19:10
ФОТО И ВИДЕО | Убийца надеялся, что ее никто не найдет. Тело 7-летней девочки из Латвии спрятали под полом в заброшенном доме
ФОТО: | DELFI
От Роговки Наутренской волости до Дубули Каунатской волости в Латвии около 60 километров. Это час езды на машине. Дорога ведет вдоль холмов Латгалии, старых хуторов, через Резекне мимо памятника „Латгальская Мара“, вдоль озера Разнас и лесных массивов. Именно по этой дороге, скорее всего, в начале мая в багажнике автомобиля перевозили тело семилетней жительницы Латвии Юстине Рейниковой, которая на тот момент считалась пропавшей.