Почему жители Эстонии не инвестируют в акции?

Целых 15% респондентов заявили, что были бы более заинтересованы в инвестициях в акции, если бы точно знали, куда пойдут вложенные деньги. Впрочем, самый популярный ответ заключался в том, что ничто не мотивирует респондента инвестировать. Так ответили целых 23% участников опроса.

Если бы инвестиции были напрямую связаны с развитием местной компании, заинтересованы в инвестировании были бы 8% участников опроса. Если бы вложенные деньги помогли реализовать экологические проекты в Эстонии, 7% респондентов были бы заинтересованы в инвестировании.

Руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен утверждает, что изучение процесса инвестирования выглядит сложнее, чем он есть на самом деле: „На первый взгляд инвестирование кажется сложным делом, но после ознакомления с темой оно не отнимет у долгосрочного инвестора много времени. Первый шаг всегда самый трудный“.

Исследование также выявило, что чем выше заработная плата, тем выше мотивация к инвестированию. Такая же зависимость применима и к уровню образования респондента.

Опрос по заказу банка Citadele был проведен в странах Балтии в июне исследовательской компанией Norstat. В каждой стране было опрошено по 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.

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