Бывший российский политик купил в Финляндии обветшалый завод и заявил, что откроет там компанию, которая сделает „Теслу“ бесполезной

Все началось более десяти лет назад, когда российская компания решила купить крупную недвижимость рядом с центром города, функционирующую тогда как завод по производству икры осетровых.

Деньги на покупку поступили от российских олигархов – в частности, от компании Александра Мамута.

Финские банки отказали в финансировании бизнеса, посчитав его рискованным. Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Ely-keskus, однако, выделил компании свыше 3 млн евро, из которых 1,2 млн успели перечислить на счет компании.

Завод подал на банкротство в 2015 году, так и не начав производство икры.

Инвестиционная компания Мамута продала свою задолженность российской коллекторской компании, генеральный директор которой был приговорен в прошлом году к тюремному сроку в России за хищения в особо крупных размерах.

Коллекторская компания годами не отвечала на запросы относительно банкротства, поэтому здание пустовало годами.

Сейчас в частично разрушенном здании планируют большую технологическую компанию. В этот раз предприниматель – бывший российский политик.

Предприниматель: мы собираемся производить бесплатное электричество

Здание приобрела основанная в Финляндии компания Tornado Logistics Oy. Ее руководитель – россиянин Олег Фокин.

Фокин – бывший председатель Петрозаводской городской думы. В 2015 году он был осужден за мошенничество в России после получения незаконного возмещения НДС.

Махинации Фокина обошлись российскому государству более чем в 6,3 млн рублей, или около 60 000 евро по текущему курсу.

Фокин отсидел полгода в тюрьме, после чего признал себя виновным и добровольно вернул присвоенные деньги.

Фокин переехал в Финляндию пять лет назад. Он приобрел половину Tornado Logistics Oy. Бизнес был небольшим, однако согласно последним финансовым отчетам, его оборот составляет более 2 миллионов евро.

Компания утверждает, что является оптовым продавцом биоэнергии и древесины.