ВИДЕО | Кая Каллас не стала извиняться перед бизнесменом Пруунсильдом. Правительство рассказало о своих новых решениях(22)
В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр образования и науки Кристина Каллас и министр здоровья Рийна Сиккут.
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Каллас начала с того, что вчера вечером вернулась из Вильнюса, где проходил саммит НАТО. Россия остается самой серьезной угрозой, поэтому страны должны повысить оборонные инвестиции как минимум до 2% от ВВП. Важно, чтобы Украина вступила в НАТО. Были приняты новые планы по обороне, в том числе по воздушному укреплению восточного крыла альянса.
На кабинетном заседании был принят ряд решений, большая часть которых связана с законопроектами, принятие которых оппозиция блокировала обструкцией. Правительство не поддержало ни одного предложения, которое поступило в отношении налоговых изменений, „поскольку предложения были сделаны не по существу, а в целях обструкции“.
Также Каллас ответила бизнесмену Парвелю Пруунсильду, который ранее требовал, чтобы на сегодняшней пресс-конференции Каллас публично перед ним извинилась. Более подробно о скандале читайте ЗДЕСЬ. Каллас не стала отказываться от своих слов и приносить извинения, но более подробно пояснила свою позицию. Она сказала, что слухи, о которых она говорила, действительно ходили, а различные факты подтверждают, что у них были и основания. Премьер порекомендовала Пруунсильду привести свои аргументы, чтобы убедить общественность в том, что речь не шла о пожертвовании в обмен на услугу. „Пока этого не будет сделано, вопросы останутся висеть в воздухе“, - сказала Каллас. Она дала понять, что в случае необходимости готова к судебным разбирательствам.
Кристина Каллас сказала в свою очередь, что сейчас правительство активно обсуждает меры поддержки сельских школ для того, чтобы дети как минимум в первой и второй ступени (с 1 по 6 класс) могли учиться рядом с домом. Дискуссия по этому вопросу продолжается.
Министр Сиккут прокомментировала новости о том, что Эстонии пришлось и еще придется уничтожить большое количество неиспользованной вакцины от коронавируса. „Уничтожение любых лекарств и вакцин прискорбно, но мы должны понимать, в каких условиях это делалось, в ситуации, когда еще не было ни одной вакцины. Мы не знали, какая вакцина появится на рынке, появится ли несколько, какова будет эффективность вакцины, как будет развиваться вирус. Эстонии очень повезло, что мы получили вакцину в то же время, что и другие страны ЕС“, - сказал министр. Она отметила, что любые кризисные решение неизбежно сопровождаются расходами, но теперь в этом вопросе для Эстонии найден разумный и выгодный вариант.
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