ВИДЕО | Кая Каллас не стала извиняться перед бизнесменом Пруунсильдом. Правительство рассказало о своих новых решениях

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Каллас начала с того, что вчера вечером вернулась из Вильнюса, где проходил саммит НАТО. Россия остается самой серьезной угрозой, поэтому страны должны повысить оборонные инвестиции как минимум до 2% от ВВП. Важно, чтобы Украина вступила в НАТО. Были приняты новые планы по обороне, в том числе по воздушному укреплению восточного крыла альянса.

На кабинетном заседании был принят ряд решений, большая часть которых связана с законопроектами, принятие которых оппозиция блокировала обструкцией. Правительство не поддержало ни одного предложения, которое поступило в отношении налоговых изменений, „поскольку предложения были сделаны не по существу, а в целях обструкции“.

Также Каллас ответила бизнесмену Парвелю Пруунсильду, который ранее требовал, чтобы на сегодняшней пресс-конференции Каллас публично перед ним извинилась. Более подробно о скандале читайте ЗДЕСЬ. Каллас не стала отказываться от своих слов и приносить извинения, но более подробно пояснила свою позицию. Она сказала, что слухи, о которых она говорила, действительно ходили, а различные факты подтверждают, что у них были и основания. Премьер порекомендовала Пруунсильду привести свои аргументы, чтобы убедить общественность в том, что речь не шла о пожертвовании в обмен на услугу. „Пока этого не будет сделано, вопросы останутся висеть в воздухе“, - сказала Каллас. Она дала понять, что в случае необходимости готова к судебным разбирательствам.

Кристина Каллас сказала в свою очередь, что сейчас правительство активно обсуждает меры поддержки сельских школ для того, чтобы дети как минимум в первой и второй ступени (с 1 по 6 класс) могли учиться рядом с домом. Дискуссия по этому вопросу продолжается.