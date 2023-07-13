Прокурор опасается, что Россия поможет своему снабженцу сбежать из Эстонии

Шевляков был задержан в Эстонии по запросу США в марте этого года. Согласно обвинению, он участвовал в заговоре с целью закупки электронного оборудования американского производства, включая компоненты радаров и хакерское программное обеспечение, для российского правительства и армии.

Вчера в суде Шевляков и его адвокат Ярослав Радзивилл потребовали отпустить обвиняемого под домашний арест и не экстрадировать его в США. Госпрокурор Хелери Рандма ответила, что именно из-за связей с российским правительством и в свете войны на Украине отпускать Шевлякова под домашний арест нельзя.