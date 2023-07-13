ЧП и криминал
13.07.2023, 13:19

Прокурор опасается, что Россия поможет своему снабженцу сбежать из Эстонии

 
Шевляков надеется, что Эстония не выдаст его США.
Шевляков надеется, что Эстония не выдаст его США.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Суд обсудил вопрос об экстрадиции в Америку Андрея Шевлякова, обвиняемого в продаже американской электроники российской оборонной промышленности, а также то, каким образом он должен ожидать там суда: в тюрьме или под домашним арестом. Прокурор подчеркнул, что Шевляков может находиться под защитой России.

Шевляков был задержан в Эстонии по запросу США в марте этого года. Согласно обвинению, он участвовал в заговоре с целью закупки электронного оборудования американского производства, включая компоненты радаров и хакерское программное обеспечение, для российского правительства и армии.

Вчера в суде Шевляков и его адвокат Ярослав Радзивилл потребовали отпустить обвиняемого под домашний арест и не экстрадировать его в США. Госпрокурор Хелери Рандма ответила, что именно из-за связей с российским правительством и в свете войны на Украине отпускать Шевлякова под домашний арест нельзя.

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