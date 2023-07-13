13.07.2023, 13:19
Прокурор опасается, что Россия поможет своему снабженцу сбежать из Эстонии
ФОТО: | Delfi Meedia
Суд обсудил вопрос об экстрадиции в Америку Андрея Шевлякова, обвиняемого в продаже американской электроники российской оборонной промышленности, а также то, каким образом он должен ожидать там суда: в тюрьме или под домашним арестом. Прокурор подчеркнул, что Шевляков может находиться под защитой России.
Шевляков был задержан в Эстонии по запросу США в марте этого года. Согласно обвинению, он участвовал в заговоре с целью закупки электронного оборудования американского производства, включая компоненты радаров и хакерское программное обеспечение, для российского правительства и армии.