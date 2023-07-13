13.07.2023, 09:50
Счастливчик выиграл в Bingo loto почти полмиллиона евро(3)
ФОТО: Shutterstock
Вчера в телепередаче „Suur lotokolmapäev“ был разыгран джекпот лотереи Bingo loto в размере 474 760,40 евро. Выигрыш принес билет с двумя игровыми полями на два розыгрыша, купленный в интернете.
Прошлый джекпот Bingo loto был разыгран 3 мая. Тогда выигрыш в 615 639,90 евро ушел жительнице Раквере, которая купила билет в R-kiosk.
Вчерашний выигрыш уже девятый крупный выигрыш в этом году.
За первые пять месяцев этого года Eesti Loto заплатила государству в виде налога на азартные игры около 6,6 млн евро. В качестве выигрышей за этот же период было выплачено 17,1 млн евро, из которых 2, 8 млн евро - выигрыши мгновенных лотерей.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.