Счастливчик выиграл в Bingo loto почти полмиллиона евро

Прошлый джекпот Bingo loto был разыгран 3 мая. Тогда выигрыш в 615 639,90 евро ушел жительнице Раквере, которая купила билет в R-kiosk.

Вчерашний выигрыш уже девятый крупный выигрыш в этом году.

За первые пять месяцев этого года Eesti Loto заплатила государству в виде налога на азартные игры около 6,6 млн евро. В качестве выигрышей за этот же период было выплачено 17,1 млн евро, из которых 2, 8 млн евро - выигрыши мгновенных лотерей.

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