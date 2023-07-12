ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (504-й день) | Лидеры стран НАТО призвали Владимира Зеленского „остыть“, а Министр обороны Великобритании посоветовал Киеву проявлять больше благодарности за военную помощь

Джо Байден выступил на самиите НАТО в Вильнюсе. Основные тезисы:



НАТО „сильнее и сплоченнее“, чем когда-либо в своей истории;



Владимир Путин, видимо, предполагал, что НАТО „распадется“, когда начал вторжение в Украину;



„Он [Путин] думал, что демократические лидеры будут слабыми… он ошибался“;



„Народ Украины остается несломленным“.

Число пострадавших при падении обломков „неустановленного вражеского летающего объекта“ в Запорожской области выросло до 18 человек, среди них — шестеро детей. Ранее сообщалось о шести пострадавших.



Издание „Пятая редакция“ сообщало, что речь идет об обломках российского беспилотника, которые упали в одном из парков Запорожья.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что российские войска обстреляли Херсон из артиллерии, один из снарядов попал в жилой дом. В результате погиб 81-летний мужчина, его 82-летняя жена получила ранение.

Лидеры стран НАТО во время совместного ужина с Владимиром Зеленским вечером во вторник в Вильнюсе призвали его „остыть“ после его критики в адрес альянса.



Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



„По словам одного из присутствовавших, за ужином в Вильнюсе, когда президент США Джо Байден вернулся в свой отель, другие лидеры передали Зеленскому четкое послание.



Нужно остыть и посмотреть на полный пакет, сказали Зеленскому. В конце концов, ему были даны новые обязательства относительно возможного членства и новые гарантии безопасности со стороны стран Большой семерки“, – говорится в публикации под названием „НАТО заделывает трещины после того, как Зеленский потерял хладнокровие“.

Министр обороны Великобритании посоветовал Киеву проявлять больше благодарности за военную помощь. В ответ Зеленский предложил написать ему, „как нужно благодарить“



Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине иногда нужно активнее выражать благодарность за помощь Запада. Так он прокомментировал вчерашнее заявление Владимира Зеленского, который раскритиковал коммюнике НАТО.



Уоллес рассказал, что в 2022 году потратил 11 часов, чтобы приехать в Киев, где ему сразу вручили список необходимого оружия. „Я сказал им: „знаете, мы не Amazon“», — вспомнил министр.



Зеленский ответил на слова Уоллеса на пресс-конференции по итогам встречи с Джо Байденом.



„Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю“, — сказал украинский президент.

Страны G7 согласовали гарантии безопасности для Украины. В Кремле назвали любые такие гарантии посягательством на безопасность РФ.



В подписанной государствами G7 Декларации перечислены три главных механизма, при помощи которых „Большая семерка“ намерена добиваться этой цели.



Они обеспечат появление украинских вооруженных сил, способных защитить Украину и предотвратить агрессию со стороны России в будущем. Этого „семерка“ обещает добиться за счет: предоставления современных вооружений (приоритет будет отдаваться средствам ПВО, артиллерии, бронетехнике и ударному оружию дальнего радиуса действия); развития украинского военно-промышленного комплекса; обучения украинских военных; сотрудничества в области разведки; помощи в области кибербезопасности.



G7 обещает укреплять экономику Украины, в том числе за счет восстановления страны и обеспечения ее энергетической безопасности.



„Семерка“ также намерена предоставить Украине техническую и финансовую помощь для ликвидации последствий нынешнего российского вторжения.

В Декларации содержатся и несколько обязательств, которые взяла на себя Украина.



В частности, Киев должен:



Продолжать масштабные реформы в различных областях, в том числе бороться против коррупции, а также усовершенствовать работу правоохранительных органов, судов, корпоративного и государственного управления.



Украина должна и дальше идти по пути демократии, верховенства права и соблюдения прав человека и свободы слова. В том числе - продолжать реформы в области обороны и модернизацию армии и укреплять гражданский контроль над вооруженными силами.



В декларации также сказано, что все эти усилия „будут предприниматься пока Украина идет к будущему членству в евро-атлантическом сообществе“. Под этой формулировкой очевидно подразумевается вчерашнее заявление НАТО, которое не назвало конкретные временные рамки вступления Украины, однако отметило, что будущее страны — в этом альянсе.



Страны G7 сообщают, что уже сегодня начнутся двухсторонние переговоры Украины со всеми членами группы, чтобы закрепить эти принципы в двухсторонних соглашениях.

Правительство Великобритании анонсировало новый пакет помощи Украине на 50 миллионов фунтов (около 65 миллионов долларов) на ремонт техники и создание военного реабилитационного центра, сообщает СNN со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.



Сегодня партнеры по „Большой семерке“, как ожидается, также согласуют долгосрочные меры безопасности Украины и определят, как союзники будут поддерживать Украину в ближайшие годы, „чтобы положить конец войне и реагировать на любое будущее нападение“, сообщили в британском правительстве.



„Впервые столько стран согласовали подобные всеобъемлющие долгосрочные меры по обеспечению безопасности по отношению к другому государству“, — говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Зеленский — об итогах саммита НАТО в Вильнюсе:



„Что мы получили от саммита. Мы получили большой позитив. Мы действительно получили объединение, и лидеры поддержали Украину. Поддержали однозначность, что Украина будет в НАТО. Говоря, когда это будет, я уверен, согласно той поддержке и заявлению каждого лидера на заседании Совета Украина — НАТО, я считаю, что мы будем в НАТО как только ситуация с безопасностью будет стабилизирована“, — приводит слова Зеленского „РБК-Украина“.

Губернатор Белгородской области сообщил, что несколько населенных пунктов Краснояружского района попали под обстрел ВСУ



В селе Графовка пострадал один человек. По словам Гладкова, мужчина получил осколочные ранения предплечья и грудной клетки, его госпитализировали.



Кроме того, в результате обстрела повреждена линия электропередачи.



В селе Репяховка осколками повреждены кровля и стены складского помещения сельскохозяйственной компании.

РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что подозреваемый в убийстве командира подлодки „Краснодар“ Станислава Ржицкого якобы планировал через Турцию попасть в Швейцарию, чтобы скрыться.



Ранее агентство утверждало, что 64-летний Сергей Денисенко, задержанный по делу об убийстве Ржицкого, признался, что был завербован украинскими спецслужбами.

Минобороны РФ заявило, что завершает прием вооружения и военной техники от ЧВК Вагнер



В ведомстве сообщили, что Вооруженные силы РФ получили более двух тысяч единиц техники и вооружения, в том числе сотни танков, РСЗО „Град“, „Ураган“, ЗРК „Панцирь“, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и другое.



По данным Минобороны, среди переданной техники десятки единиц „ни разу не применялись в боевых условиях“. ВС РФ также получили от ЧВК Вагнера более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения, заявили в ведомстве.

Власти Германии решили выйти из договора с Польшей о строительстве на ее территории центра по ремонту и обслуживанию танков Leopard, переданных Украине.



По информации издания Handelsblatt, такое решение связано с завышенной с точки зрения Берлина ценой проекта, заявленной Варшавой.



Официально в Минобороны Германии сообщили Handelsblatt, что окончательное решение еще не принято и переговоры с польской стороной продолжаются.