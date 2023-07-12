В этом году завод Põltsamaa расфасует по банкам 2200 тонн огурцов

Примерно половина – или около 1000 тонн огурцов – поступает с эстонских полей, в таком же объеме производят и огуречные заготовки для эстонского рынка. Больше всего огурцов для завода Põltsamaa выращивают на фермах в Вильяндимаа, но огурцы поступают также из Вырумаа, Пылвамаа, Тартумаа, Рапламаа и Ляэне-Вирумаа. Перед началом сезона завод Põltsamaa раздает фермерам-партнерам специальные семена. Огурцы также являются для Põltsamaa важной статьей экспорта: 43% продукции экспортируется в Финляндию, Швецию, Латвию и Литву.



По словам руководителя по закупкам Orkla Eesti Пеэтера Кибе, урожай огурцов всегда зависит от погоды, которая, как правило, удивляет и становится для производителя вызовом: „Из-за весенних ночных заморозков несколько полей сильно пострадали: частично были заложены новые поля, частично высажены новые растения. Сбор урожая затруднили сильные ливни в начале июля. Впрочем, несмотря на капризы погоды, мы все же получим необходимое количество огурцов“.



Чтобы завершить запланированное производство в течение пары месяцев, завод Põltsamaa концерна Orkla нанимает дополнительно около 130 сезонных рабочих. Всего в производстве огуречных заготовок задействовано около 180 человек.



„Для нас разгар летних отпусков – самый напряженный период года. В сжатые сроки мы должны обеспечить весь запас огурцов на следующий год, поэтому дополнительная рабочая сила имеет решающее значение“, - добавил Кибе.



Когда огурцы будет законсервированы, Põltsamaa продолжит производство других овощных заготовок. Помимо огурцов, в различные консервы, готовые супы, салаты и заготовки также попадает 800 тонн тыквы, 1050 тонн капусты, 280 тонн свеклы, 390 тонн картофеля, 200 тонн моркови и 120 тонн кабачков. Всего консервируется 5200 тонн овощей, из которых 3600 тонн отечественного производства.



На заводе Põltsamaa продолжается модернизация оборудования для производства продуктов питания, и к новому сезону овощей на заводе были заменены расфасовочная машина для готовой еды и салатов, а также котел для приготовления пищи. Новые устройства потребляют меньше энергии и отличаются большей производительностью.



Orkla Eesti AS – ведущее предприятие пищевой промышленности Эстонии, объединяющее два местных бренда и производственных подразделения с многолетней историей — Kalev и Põltsamaa, а также представляющее на эстонском рынке ряд других известных брендов, таких как Felix, Taffel, Laima, Selga, Vilma, Naturli, Möller's и прочие. Мы являемся частью крупного международного концерна Orkla, в Эстонии у нас работает почти 600 человек. Мы ежедневно уделяем внимание устойчивому производству и разработке более здоровых продуктов.