Экономика
12.07.2023, 19:43

Литовское энергетическое предприятие критикует Эстонию. Elering: обвинения не соответствуют истине

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: BELL KA PANG | Shutterstock

Литовское энергетическое предприятие Litgrid считает, что Эстония делает всё, чтобы не производить быстрого отключения от российской электросети. Также литовцы обвиняют Эстонию в использовании старых данных. Эстонская компания Elering с такой оценкой не согласна.

Сегодня в Postimees появилась публикация, в которой Рокас Масюлис, председатель правления акционерного общества Litgrid, управляющей основной передающей электросетью Литвы, заявил, что Эстония не хочет быстро отключиться от российской электросети, а наоборот: делает всё для того, чтобы это перенести на более поздний срок.

Специалист по коммуникациям Elering Кятлин Клеммер в разговоре с Ärileht отметила, что имеющаяся на сегодня договоренность предусматривает отключение в 2025 году.

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