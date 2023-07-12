Литовское энергетическое предприятие критикует Эстонию. Elering: обвинения не соответствуют истине

Сегодня в Postimees появилась публикация, в которой Рокас Масюлис, председатель правления акционерного общества Litgrid, управляющей основной передающей электросетью Литвы, заявил, что Эстония не хочет быстро отключиться от российской электросети, а наоборот: делает всё для того, чтобы это перенести на более поздний срок.