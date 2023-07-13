В декабре состоится конференция высокого уровня по системам здравоохранения, посвященная 15-летию Таллиннской хартии
12 и 13 декабря в Таллинне пройдет международная конференция по здравоохранению „Доверие и преобразования: жизнестойкие и устойчивые системы здравоохранения будущего“, приуроченная к 15-летию подписания Таллиннской хартии. Принятая государствами-членами ВОЗ в Европейском регионе в 2008 году Таллиннская хартия „Системы здравоохранения для здоровья и благосостояния“ призывает к увеличению инвестиций в системы здравоохранения для обеспечения необходимыми медицинскими услугами всех нуждающихся в них людей.
По словам руководителя отдела политики и систем здравоохранения Европейского региона ВОЗ д-ра Наташи Аззопарди-Мускат, которая находится с визитом в Эстонии в рамках подготовки к конференции, Таллиннская хартия является важной вехой для здравоохранения в Европе. Она отмечает, что цели и ценности, сформулированные в хартии в 2008 году, актуальны и сегодня. Министры здравоохранения тогда подчеркнули, что инвестиции в здравоохранение помогают уменьшить неравенство в уровне здравоохранения и повысить благосостояние общества в целом. „Уроки COVID-19 и кризисы в Европе еще больше подчеркивают важность следования целям Таллиннской хартии, которая заключается в движении к более равноправному, справедливому и солидарному обществу, где все имеют доступ к услугам здравоохранения, - сказала д-р Наташа Аззопарди-Мускат. – В этом году темой конференции станут изменения. Мы сосредоточимся на том, как должны работать системы здравоохранения, чтобы отвечать на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. Мы также обсудим, как вернуть и укрепить доверие населения, медицинских работников и политиков к системам здравоохранения, которое пошатнулось на фоне нынешних социальных, политических и экономических кризисов“.
Министр здравоохранения Рийна Сиккут отметила, что за последние 15 лет системы здравоохранения в Европе претерпели значительные изменения. „Масштабы кризисов и проблем, с которыми мы только что столкнулись, требуют изменений в работе систем. Необходимо изменить не только способ оказания помощи, постоянно стремиться к тому, чтобы сократить неравенство в доступе к медицинским услугам, - сказала министр Сиккут. – Кризис COVID-19 подорвал доверие людей к науке и системам здравоохранения. Необходимо сохранить веру людей в то, что они смогут получить медицинскую помощь тогда, когда она будет им нужна. Нам нужно сохранить веру медицинских работников в то, что они достаточно ценятся государством, и сохранить веру политиков в то, что система здравоохранения способна обновляться для решения новых задач“.
По словам министра системы здравоохранения нуждаются в развитии и реформировании. „В основе этих изменений лежит доверие и готовность всех участников системы здравоохранения внести свой вклад достижение поставленных целей“, - добавила министр.
Основными темами конференции „Доверие и преобразования: жизнестойкие и устойчивые системы здравоохранения будущего“, посвященной 15-летию Таллиннской хартии, станут восстановление доверия и будущее систем здравоохранения с учетом уроков пандемии COVID-19, продолжающихся кризисов и новых вызовов, стоящих перед системами здравоохранения.
Ожидается, что в конференции примут участие более 300 участников и делегаций из всех 53 государств-членов Европейского региона ВОЗ, включая министров, руководителей и экспертов в области здравоохранения, представителей союзов пациентов и ассоциаций медицинских работников, а также научных работников. Организаторами конференции являются Министерство социальных дел, Европейское региональное бюро ВОЗ, представительство ВОЗ в Эстонии и Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения. Конференция пройдет 12 и 13 декабря в Таллиннском Котле культуры.
Более подробную информацию о конференции можно найти на сайте конференции.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.