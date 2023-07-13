В декабре состоится конференция высокого уровня по системам здравоохранения, посвященная 15-летию Таллиннской хартии

По словам руководителя отдела политики и систем здравоохранения Европейского региона ВОЗ д-ра Наташи Аззопарди-Мускат, которая находится с визитом в Эстонии в рамках подготовки к конференции, Таллиннская хартия является важной вехой для здравоохранения в Европе. Она отмечает, что цели и ценности, сформулированные в хартии в 2008 году, актуальны и сегодня. Министры здравоохранения тогда подчеркнули, что инвестиции в здравоохранение помогают уменьшить неравенство в уровне здравоохранения и повысить благосостояние общества в целом. „Уроки COVID-19 и кризисы в Европе еще больше подчеркивают важность следования целям Таллиннской хартии, которая заключается в движении к более равноправному, справедливому и солидарному обществу, где все имеют доступ к услугам здравоохранения, - сказала д-р Наташа Аззопарди-Мускат. – В этом году темой конференции станут изменения. Мы сосредоточимся на том, как должны работать системы здравоохранения, чтобы отвечать на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. Мы также обсудим, как вернуть и укрепить доверие населения, медицинских работников и политиков к системам здравоохранения, которое пошатнулось на фоне нынешних социальных, политических и экономических кризисов“.