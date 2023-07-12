Партия Koos попросила Пруунсильда отдать им 300 000 евро, от которых отказались центристы. Бизнесмен: такие письма идут в спам

„Это правда, что если Центристская партия вернет 300 000 евро, пожертвованные Пруунсильдом, то партия КООС хотела бы получить эти деньги на свои нужды“, - сказал координатор партии Степан Романов.

Партия пишет, как в результате активной летней кампании к осени 2022 года было набрано необходимое для регистрации партии количество членов (более 700 заявлений). „С этим списком мы подали заявку в коммерческий регистр на регистрацию партии. К сожалению, нам не удалось зарегистрировать партию в срок - 5 декабря, что означало невозможность выдвижения кандидата от нашей партии на парламентских выборах весной 2023 года“, - говорится в письме.