Новости Эстонии
12.07.2023, 20:26

Партия Koos попросила Пруунсильда отдать им 300 000 евро, от которых отказались центристы. Бизнесмен: такие письма идут в спам

 
Митинг, организованный партией Koos.
Митинг, организованный партией Koos.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Бизнесмен Парвел Пруунсильд (Isamaa) недавно пожертвовал 300 000 евро Центристской партии. Деньги руководство партии решило вернуть. Прокремлевская политическая партия Koos выступила с открытым письмом, в котором заявила, что хотела бы получить эти деньги.

„Это правда, что если Центристская партия вернет 300 000 евро, пожертвованные Пруунсильдом, то партия КООС хотела бы получить эти деньги на свои нужды“, - сказал координатор партии Степан Романов.

Партия пишет, как в результате активной летней кампании к осени 2022 года было набрано необходимое для регистрации партии количество членов (более 700 заявлений). „С этим списком мы подали заявку в коммерческий регистр на регистрацию партии. К сожалению, нам не удалось зарегистрировать партию в срок - 5 декабря, что означало невозможность выдвижения кандидата от нашей партии на парламентских выборах весной 2023 года“, - говорится в письме.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии