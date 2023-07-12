12.07.2023, 20:26
Партия Koos попросила Пруунсильда отдать им 300 000 евро, от которых отказались центристы. Бизнесмен: такие письма идут в спам
ФОТО: | Delfi Meedia
Бизнесмен Парвел Пруунсильд (Isamaa) недавно пожертвовал 300 000 евро Центристской партии. Деньги руководство партии решило вернуть. Прокремлевская политическая партия Koos выступила с открытым письмом, в котором заявила, что хотела бы получить эти деньги.
„Это правда, что если Центристская партия вернет 300 000 евро, пожертвованные Пруунсильдом, то партия КООС хотела бы получить эти деньги на свои нужды“, - сказал координатор партии Степан Романов.