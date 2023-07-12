Не пугайтесь! Истребители союзников проведут полеты на малых высотах

Занятия будут проходить 13 и 14 июля над восточной, южной, юго-западной и центральной частями страны в промежутке 10:00-17:30. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.

Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно. На данный момент в Эмари дежурит звено истребителей Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

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