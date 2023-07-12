Выяснилась возможная причина громкого пожара в здании популярного ресторана

В апреле в самом центре Тарту загорелось здание, где до сих пор работает легендарный ресторан La Dolce Vita.

Если для ресторана всё закончилось относительно благополучно, то от чердачного этажа, где находились салон красоты, кальянная и коктейль-бар Sisha Studio, остались одни угли.

Для выяснения причин пожара было возбуждено уголовное дело. Как сообщила в апреле полиция, на тот момент никто в злоумышленных действиях не подозревался.

Сегодня прокурор Андраш Чичкан сообщил изданию Ärileht, что на основании собранных улик можно сделать вывод, что возгорание произошло из-за использования гриля на углях. „После сбора дополнительных доказательств будет ясно, есть ли основание для признания кого-либо подозреваемым в преступлении“, - добавил он.

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