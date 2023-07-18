Новости Эстонии
18.07.2023, 21:22

Девушка-призывник: если нужно встать на защиту Эстонии, я готова

 
Ариадна Озолс
Ариадна Озолс
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Летний призыв в полном разгаре. Парни отправляются проходить срочную службу, но что же насчет девушек? Редакция RusDelfi предлагает вам познакомиться с 18-летней Ариадной Озолс, которая уже в ближайшие дни наряду с парнями примерит на себя военную форму. От первого лица она расскажет, откуда у нее такое рвение служить и какие мысли посещают ее перед предстоящей службой.

Меня зовут Ариадна, мне 18 лет. Я только закончила Таллиннскую Гуманитарную гимназию, получается, в прошлом месяце, и теперь пойду служить. Честно говоря, объяснить, как я пришла такому решению, не так просто. Как-то через себя, через свою любознательность. Мне кажется, что у меня всегда присутствовал какой-то интерес к правоохранительным органам. Поначалу я собиралась идти в Академию внутренней безопасности. Но как только стала попадаться реклама Эстонской военной академии, мой интерес переметнулся в сторону военных структур.

Для меня красота жизни в многогранности. Пройдя лагерь в рамках уроков защиты государства, я поняла, что хотела бы дальше заниматься чем-то похожим. Меня прямо привлекает идея не находиться постоянно в четырех стенах. Сейчас точно не могу сказать, буду ли я идти по пути солдата в будущем, но даже если нет, то 11 месяцев службы мне не кажутся таким уж большим сроком.

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