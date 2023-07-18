Девушка-призывник: если нужно встать на защиту Эстонии, я готова
Летний призыв в полном разгаре. Парни отправляются проходить срочную службу, но что же насчет девушек? Редакция RusDelfi предлагает вам познакомиться с 18-летней Ариадной Озолс, которая уже в ближайшие дни наряду с парнями примерит на себя военную форму. От первого лица она расскажет, откуда у нее такое рвение служить и какие мысли посещают ее перед предстоящей службой.
Меня зовут Ариадна, мне 18 лет. Я только закончила Таллиннскую Гуманитарную гимназию, получается, в прошлом месяце, и теперь пойду служить. Честно говоря, объяснить, как я пришла такому решению, не так просто. Как-то через себя, через свою любознательность. Мне кажется, что у меня всегда присутствовал какой-то интерес к правоохранительным органам. Поначалу я собиралась идти в Академию внутренней безопасности. Но как только стала попадаться реклама Эстонской военной академии, мой интерес переметнулся в сторону военных структур.