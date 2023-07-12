ВИДЕО | В Тырва автомобиль протаранил скульптуру президента Украины Зеленского. Водитель скрылся

„Сегодня утром в 6.28 полиции сообщили, что в сквере в центре города Тырва автомобиль наехал на песчаную скульптуру Владимира Зеленского.

За рулем автомобиля Ford с финскими регистрационными номерами находился 36-летний мужчина, являющийся гражданином Эстонии. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.

Полиция в настоящий момент разыскивает водителя. В брошенной на месте происшествия машине полицейские нашли алкоголь, поэтому есть основания предполагать, что врезавшийся в скульптуру водитель в момент ДТП находился в нетрезвом состоянии.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе расследования“, - сообщил RusDelfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мартин Райд.

Пятиметровую скульптуру из песка, которая изображает президента Украины Владимира Зеленского в виде нью-йоркской Статуи Свободы, открыли летом прошлого года. На строительство статуи ушло 72 тонны песка.

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