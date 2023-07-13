Новости Эстонии
13.07.2023, 09:20

„Автомобильный налог я не потяну“. Владелец пяти машин Симмо Саар, которого выгнали из Департамента здоровья, теперь борется за благополучие автомобилистов

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ФОТО: Aivar Juhanson | Delfi

Симмо Саар, которого выгнали из Департамента здоровья за критику, по-прежнему безработный. Он мечтает улучшить свои знания в области ИТ, пишет Eesti Ekspress.

Эксперт по коммуникации Симмо Саар (43) — один из тех семи человек, которые в конце апреля основали Союз автовладельцев Эстонии. Их цель ясна: защитить владельцев транспортных средства от несправедливости.


По мнению Саара, именно таким является автомобильный налог, который собираются ввести с нового года. И неважно, что Эстония — единственная страна Евросоюза, где нет налога на автомобили. Союз автовладельцев стоит на своем: акциз на топливо — это уже налог! При этом эксперты в области движения убеждены, что Эстонии налог на автомобили крайне необходим, чтобы она могла достигать климатических целей и побуждать людей пользоваться автобусами, поездами и трамваями. Пока, однако, автомобилизации Харьюмаа ничто помешать не смогло.

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