ЧП и криминал
12.07.2023, 13:15

ФОТО | В ДТП серьезно пострадал водитель грузовика, пытавшийся избежать наезда на уток

 

В среду около 9 часов утра на 1-м километре шоссе Колга — Яани — Лейе в селе Таганурга (волость Вильянди) произошло ДТП: из-за стаи уток грузовик Mercedes-Benz выехал с трассы в кювет.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля пытался избежать наезда на утиный выводок, пересекавший проезжую часть. К сожалению, мужчина потерял контроль над машиной, и ее вынесло в кювет. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

Как сообщает полиция, водитель был трезв. К сожалению, ему не удалось спасти всех членов утиного семейства, несколько уток попали под машину и погибли.

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