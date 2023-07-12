ФОТО | В ДТП серьезно пострадал водитель грузовика, пытавшийся избежать наезда на уток

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля пытался избежать наезда на утиный выводок, пересекавший проезжую часть. К сожалению, мужчина потерял контроль над машиной, и ее вынесло в кювет. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

Как сообщает полиция, водитель был трезв. К сожалению, ему не удалось спасти всех членов утиного семейства, несколько уток попали под машину и погибли.

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